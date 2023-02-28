أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يشيد مرجع شيعي بمواقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وتعامله بحكمة في ملف جريمة قرقف في عكار.

علمت “النهار” أن ثمة مواقف مصرفيّة تدعو إلى التصعيد ومواجهة الحملة القضائية بحق بعض المصارف وتشويه سمعتها وتعريضها لخطر فقدان العلاقة مع المصارف المراسلة بما سيشلّ حركة تحويل الاموال من وإلى لبنان. وفيما سيصار إلى درس هذه المواقف في الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل، اكدت مصادر مصرفية أن التصعيد وارد، ولكنه لن يشمل بالتأكيد إيقاف آلات الصراف الآلي بأي شكلٍ من الاشكال.

تم الاتصال بشخصية مارونية شغلت موقعا سابقا في الطائفة وتتمتع بصيت حسن وعلاقات جيدة مع معظم الاطراف لجس النبض حول استعدادها لخوض معركة الرئاسة اذا تم الانتقال الى مرحلة تالية.

لوحظ ان شخصية بيروتية اصدرت بيانا باسم جمعية خاصة بالمدينة لم يتم الاعلان عن انطلاقتها الرسمية بعد والتي كانت محددة في شباط الجاري.

قال مرجع سياسي أمام بعض الوفود: “لن نتدخل في الإنتخابات البلدية. إختاروا الأفضل إذا حصلت، فالمرحلة صعبة”.

عُلم أن بناءً ضخماً يجري تشييده في إحدى البلدات الجبلية لفتح فرع لجمعية مالية او مصرف، يثير جدلا سياسيا وقضائيا واسعا.

افاد اصحاب المولدات من البيان الرسمي للتسعيرة الشهر الماضي والذي احتسب تكلفة الكيلوواط مع الخدمات على سعر وسطي لدولار الخمسين الفا، فاصدروا فواتيرهم بالليرة اللبنانية وقسموها على دولار بقيمة خمسين الفا والزموا المشتركين بدفعها بالدولار ليصبح الفارق في الفاتورة الادنى 20 الى 30 دولارا من دون ان تتحرك مديرية حماية المستهلك.

وزير سابق من الشمال يعمل في باريس منذ سنوات يتردد اسمه في حلقات سياسية بامكان تبني ترشيحه لرئاسة الجمهورية وتربطه علاقات جيدة مع بكركي.

الجمهورية

في معرض حديثٍ بين مسؤول وزوّاره عن تطورات الملف الرئاسي، توقّف المسؤول مطولاً عند مواقف رئيس تيار سياسي فقال: يبدو أنه شربان حليب سباع.

رفض ديبلوماسي عربي المقارنة في حجم المساعدات بين دولة وأخرى بعد الزلزال لأنّ إحداها تلقّت مساعدات أكبر.

تعتزم جهات متضررة نقل دعاوى الى القضاء في الخارج بعدما أمعنت كل السلطات المعنية في لبنان بتحميل المودع وحده كل الخسائر.

اللواء

تحاول سفيرة دولة كبرى سبر أغوار الموقف المسيحي المتشدد، لمعرفة “التوجهات المطلوبة” في ما خص الحراك الرئاسي.

طلب من ناشطين من لون سياسي معروف بعدم الدخول في ردود على اتهامات معينة، بشأن حادث هزَّ البلاد من الشمال إلى الجنوب.

ينظم دراجو السير محاضر مخالفات بكثافة دون إرشاد المخالفين بكيفية دفع قيمة المحضر في ظل فقدان الطوابع بما فيها طابع السير!

نداء الوطن

عُلم أنّ هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل قد “أفتت” حديثاً بعدم قانونية التدريب الذي يقوم به المعهد الوطني للإدارة على قانون الشراء العام لمصلحة معهد باسل فليحان والمنظمات غير الحكومية التي يدرب من خلالها، في خطوة أثارت التساؤل ازاء هذه الاستشارة لكونها تساهم في ضرب الادارات العامة والمؤسسات الوطنية.

يتردد أنّ شخصية غير مدنية، تتحفظ في أجوبتها أمام الزوار الأجانب، في ما خصّ الملف الرئاسي.

تردّ اوساط سياسية شيعية على سائليها حول رفض انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية بالسؤال: “هل ترشّح وتأمّن انتخابه، وقلنا لا؟”.

البناء

توقع مصدر دبلوماسي عربي زيارة لوزير الخارجية السعودية إلى سورية قبل نهاية آذار يفتتح خلالها السفارة السعودية ويترك فيها سفيراً للرياض في دمشق، وتفتح معها أبواب البحث بإعادة ترتيب العلاقات العربية من بوابة الجامعة العربية، خصوصاً أن التواصل الأمني بين البلدين قائم ومنتظم.

قال مصدر نيابي إن كل الكتل النيابية في حال جمود تجاه الخيارات الرئاسية بانتظار تبلور الموقف السعودي لتقرّر خياراتها، فترسم سقوف حلفاء السعودية من جهة، ويقرّر الآخرون البحث بين خيار التسوية أو المواجهة. ويعتقد المصدر أن الأمر يتضح هذا الشهر مع عودة السفير السعودي.

الأنباء

تحولات لافتة يشهدها الاقليم ولكن من المبكر التنبؤ بمدى تأثيرها على لبنان واستحقاقاته.

استحقاق مرتقب بات بحكم المؤجل بعدما أُقفلت أي مداخل محتملة لتفادي الأمر.