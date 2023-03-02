أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يسعى حزب فاعل الى تجارة الدولارات المجمدة وغير القابلة للاستعمال الا في الداخل لزيادة مداخيله.

تردد ان وزيرا “استحلى” مكتب احد المديرين التابعين لوزارته الذي يشغله منذ زمن، فاستولى عليه ونقل الثاني الى مكتب اخر.

أوقفت معظم الأحزاب وبعض الشخصيات السياسية تقديم المساعدات المدرسية والصحية، على خلفية عدم قدرة المستشفيات والمدارس على تحمل أي أعباء إضافية بسبب انهيار هذين القطاعين.

يعتقد متابع أن حركة احد رجال الدين باتجاه قيادات سياسية لن تؤتي ثمارها لانها لا تحمل مشروعا واضحا وانما تستطلع الاراء وتجس النبض.

الجمهورية

تسود حالة تململ بين موظفين في مرفق مالي ويُهددون بالاستقالة مع العلم أنّ أجورهم في السابق كانت خيالية.

قد يلجأ أحد الوزراء الى الطعن بقرار زميل له في مجلس شورى الدولة على خلفية خلافات حول بعض الصلاحيات والطعن يتعلق بإجازات التصدير والإستيراد.

تجري محاولات تُحاط بالسرية التامة لإعادة استئناف الإتصالات المقطوعة بين تيارين مسيحيين بسبب الخلاف على الاستحقاق الرئاسي.

اللواء

حسب عائدين من دولة محورية، فإن الاستحقاق اللبناني بات في صلب سلة التسويات في المنطقة.

يحرص تيار معروف على إيهام مناصريه أنه المسهّل للحلول، من دون أية مؤشرات حسيّة، معتبراً أن الصيغة الأفضل للتضليل حالياً، هي تجهيل السبب.

لم تُعرف بعد الخلفية التي قضت بأن تضع المصارف مسبقاً، على منصة «صيرفة» ما ينجم عن الصرف بالدولار الاميركي!

نداء الوطن

يستعد عدد من القائمقامين في أقضية الشمال والبقاع على وجه الخصوص لرفع كتاب إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، يشرحون فيه أثقال ادارة البلديات المنحلة ويحذرون من مغبة ادارتهم للبلديات في حال لم تجرَ الانتخابات البلدية أو تمّ التمديد للمجالس الحالية.

علم أنّ وزيرة سابقة لعبت دوراً سياسياً متعدد الجوانب، بصدد الإنتهاء من وضع كتاب يوثّق مسيرتها الوزارية.

يردد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أمام زواره أنه يكاد يصاب باليأس جراء الممارسات التي تحيط به، وهو منهك، ويقول إنّ «للصبر حدوداً».

البناء

تؤكد مصادر فلسطينية أن حركة التسلح في المستوطنات القريبة من نابلس والتي تدين بالولاء لوزير المال بتسلئيل سمو ترتش دفعت بشباب القرى والبلدات المجاورة الى تنظيم حراسات بدون أسلحة على تخوم بلداتهم، ولم تستبعد مع استمرار اعتداءات المستوطنين أن تنشأ خطوط تماس في الضفة.

توقع مصدر إعلامي روسي أن يشهد شهر آذار حراكاً مكثفاً على خط الرباعية الروسية الإيرانية التركية السورية وأن تنتج عن هذا الحراك خريطة طريق لترتيبات تفكيك كانتونات شمال شرق وشمال غرب سورية، بالتوازي مع فتح الباب لتسويات أمنية وسياسية أمام الجماعات المسلحة غير المصنفة إرهابية.

الأنباء

تقلبات مالية غير مفهومة وقرارات غير مضمونة النتائج وليست الا اجراءات مؤقتة.

مخرج وحيد لا يزال أمام وزارة معنية بانجاز استحقاق داهم والا سيكون بحكم المؤجّل.