أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يلاحظ أن عددا كبيرا من اللبنانيين يغادرون باتجاه بعض الدول النامية، ويعملون في “كامبات” تابعة لبعض الدول الأوروبية والأميركية، ومنظمات أممية.

قال خبير مالي ان الشائعات عن عدم اقبال اللبنانيين على منصة صيرفة لغياب الثقة هدفها حضهم على الانكفاء لافساح المجال امام كبار الصرافين والمضاربين.

يبرز توجه لدى مدارس الى المطالبة بالدولرة الكاملة للسنة الدراسية المقبلة بذريعة عدم التمكن من تلبية المتطلبات والحاجات.

يتردد أن بعض الحركات الإنقسامية في أحزاب عقائدية وتيارات سياسية، قد تظهر نتائجها في وقت قريب، ربطاً باللقاءات المفتوحة بين المنشقين عن أحزابهم وتياراتهم.

الجمهورية

رئيس سابق للجمهورية ينصح مَن يلتقيهم من المعنيين بالإستحقاق الرئاسي برئيس تقني وقادر على تحقيق ما يريد لإنقاذ البلد من الإنهيار.

طالَ انتظار بعض المراجع المالية للتصنيف الجديد المنتظر للبنان من قبل إحدى المؤسسات الدولية وهو بات في سباق مع سلة عقوبات.

تعددت التفسيرات التي أُعطيت لخطوة بالغة الأهمية صدرت عن مرجع كبير الى درجة متناقضة بانتظار تطورات الأيام المقبلة.

اللواء

تمنَّعت سفيرة دولة كبرى عن الخوض في معلومات أن بلادها لا فيتو لديها على مرشح رئاسي محسوب على الفريق المناهض لها..

بات ملف الاتصالات بين حليفين بيد شخصية غير سياسية، في ضوء التصادم خلال اللقاءات مع رئيس التيار الحليف..

يتساءل المواطنون في العاصمة، لماذا لا تلجأ وزارة الاقتصاد إلى فرض تركيب عدادات على أصحاب المولدات الكهربائية، لتفادي دفع فاتورتين مرتفعتين، واحدة لمؤسسة الكهرباء والثانية للمولدات الخاصة!

نداء الوطن

يقال إنّ مبادرة رئيس أساقفة أبرشية انطلياس انطوان بو نجم للتوفيق بين القيادات المسيحية، جاءت بدفع منه لكنه أخذ مباركة بكركي وغطاءها الكنسي علّه ينجح في محاولته.

يتردد أنّ نائباً بارزاً مارس الكثير من الضغوطات في الكواليس لمنع التمديد للواء المتقاعد عباس ابراهيم في المديرية العامة للأمن العام.

حدد وزير الأشغال العامة والنقل بدل حضور جلسة لجنة ادارة مرفأ بيروت بمبلغ 3.9 ملايين ليرة وبسقف 8 جلسات شهرياً، ما أثار امتعاض بعض العاملين في المرفأ نتيجة التفاوت بين مخصّصات أعضاء لجنة الادارة والمستخدمين، الأمر الذي قد يؤدي إلى اتجاه نقابة العاملين في المرفأ إلى الإضراب المفتوح.

البناء

قال خبير لغوي تعليقاً على تغريدة السفير السعودي «لا يلتقي ساكنان خطّاً في الكلمة الواحدة، وإنما الالتقاءُ يكون لفظاً من أجل الوقوف العارض». وأضاف أن الانتخابات الرئاسية تتم كتابة لا لفظاً فتنتفي الفرضية بانتفاء موضوعها وتصبح الاستعارة للقياس عليها أضعف من تأدية الغرض.

قال مصدر نيابي إن الفريق المناوئ للمقاومة عاجز عن تجميع أكثر من 35 نائباً لتعطيل النصاب وإن التعطيل يحتاج انضمام نواب أحد فريقين الحزب التقدمي الاشتراكي أو التيار الوطني الحر وتأمينه يستدعي التفاهم مع كليهما بالنسبة لمؤيدي ترشيح الوزير سليمان فرنجية إذا بقي للتعطيل مؤيدون.

الأنباء

تناقض واضح بين عواصم معنية بالملف اللبناني لجهة مقاربة المرحلة والاستحقاقات.

خدمات منصة مالية ستتحدد لجهة حصرها أو توسيعها بعد تحديد مصير قطاع حيوي الأسبوع الطالع.