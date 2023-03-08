أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

نفى مصدر سياسي لزواره ما يروج عن اتفاق على اعادة توزيع وظائف الفئة الاولى انطلاقا من التعيين الموقت في المديرية العامة للامن العام.

تشهد عيادات أطباء نفسيين إقبالاً غير مسبوق، وذلك ربطاً بالأزمات الإقتصادية والإجتماعية لدى شريحة واسعة من اللبنانيين.

عُلم أن نجل مرشح رئاسي، يلتقي عددا من المرجعيات والقيادات السياسية بعيداً من الأضواء، لتوضيح مواقف والده السياسية ودوافع ترشّحه.

تبين ان عدد تراخيص السلاح التي حصلت عليها قيادة الجيش من مكتب وزير الدفاع الحالي بلغ نحو 1800 في حين لم يتجاوز الثلث في زمن الوزيرة زينة عكر.

الجمهورية

توقعت أوساط معنية باستحقاق حسّاس، تسارُع الخطوات لإنجاز هذا الإستحقاق، لكن السلبيات كثيرة وكبيرة.

أكّد مستشار إقتصادي لمرجع رسمي أنّ أي إجراءات لا يمكنها ضبط الدولار جديّاً ما لم تُرفق بحل سياسي وإصلاحات بنيوية توقف الحفر داخل الهاوية.

تقوم فاعليات مسيحية بجولة أوروبية تلتقي فيها رؤساء أحزاب وشخصيات معنية بوضع لبنان ومسيحييه.

اللواء

عادت أسهم مرجع سابق مقيم في الخارج إلى واجهة الاهتمام، بدءًا من إسناد دور محوري له، بعد انتخابات الرئاسة.

تختلف التسعيرات لدولار احتساب ثمن السلع على صناديق السوبرماركت، بين 79000 ل.ل. و80100 ل.ل. لكل دولار، مع احتساب الكسر لصالح البائع.

ما تزال «بطانة نيابية» محيطة بمسؤول كبير، لا تملك أدنى معلومات أو تصور، لما يمكن أن يحصل رئاسياً في الفترة بين شهر وشهرين.

نداء الوطن

يتردّد أنّ سجالاً علنياً دار بين وزيرين خلال زيارة خارجية، على خلفية نقل أحدهما تحية من مرجع سياسي إلى المسؤول المضيف، لكن الأخير تعاطى بشيء من البرودة مع التحية، ما أدى الى وقوع السجال.

وجّه وزير الصحة فراس الأبيض انتقادات لاذعة بحق نقيب على صلة بوزارته بسبب سلوك النقابة الاحتجاحي.

يسعى بعض النواب لدى وزير التربية لاستبدال شهادة البروفيه بإفادات رسمية بحجة أنّ تلاميذ المدارس الرسمية لم يتمكنوا من تحصيل عامهم الدراسي بسبب الإضرابات.

البناء

قال مصدر نيابي إن المشهد الرئاسي يختصر بخسارة مؤيدي ترشيح ميشال معوض للثلث المعطل واستحالة التعديل الدستوري لترشيح العماد جوزف عون وإنه بينما يسعى مؤيدو ترشيح سليمان فرنجية لتأمين الأغلبية للانتخاب والثلثين للنصاب يسعى الخصوم لتأمين مرشح يضمنون الثلث المعطل وراءه.

قال مصدر نيابي إن المرشح سليمان فرنجية طبيعي لأنه أحد المرشحين الطبيعيين الأربعة في اجتماعات بكركي الرئاسية ومرشح الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط بدعم فرنسا والسعودية إضافة لتأييده من جمع نيابي متعدّد يضمن الثلث المعطل على الأقل والمجلس يتسع لتعطيلين فقط.

الأنباء

استحقاق الانتخابات البلدية سيحتاج الزامياً الى معبر مجلس النواب وحتى الاستحصال على تمويل من جهة مانحة بحاجة الى جلسة تشريعية.

الحملة التي تتعرض لها مؤسسة وطنية من الواضح أنها تأتي في صلب ادارة المرحلة واستحقاقاتها.