أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

أُفيدَ أن دائرة تابعة لإحدى الوزارات تطلب مساعدات من بعض المتمولين لتسيير شؤون العمل في ظل افلاس الدولة وعدم قدرتها على الاستمرار

لا تزال الحملات ورمي التهم مستمرة في احدى الطوائف على خلفية تطورات روحية حصلت في الآونة الأخيرة ولها خلفيات سياسية.

يتوقع اكثر من مراقب ان يتحرك ملف النازحين السوريين قريبا وفي غير الاتجاه الذي ترغب به مؤسسات الامم المتحدة التي تتجه الى زيادة مساعداتها واغراء المجتمع المضيف بخدمات وهبات لابقاء الوضع على ما هو عليه

تحرك عدد من الراغبين بالترشح الى رئاسة الجمهورية ولم ترد اسماؤهم على اللائحة التي جمعت من زيارات مطران انطلياس الى اعتبار انها تجريبية وتشاورية داخل الطائفة ليس اكثر

اسرار اللواء

لم تُفلح محاولات مرجع بارز في إستدراج سفير عربي ناشط إلى الخوض في الأسماء المطروحة في السباق الرئاسي، وشدد الثاني على التمسك بالمواصفات من دون التطرق إلى الشخصيات!

لم تعُد المياه إلى مجاريها يين طرفي تفاهم مار مخايل، حيث تعددت الأصوات في التيار العوني مطالبة بفتح حوار مع القوات والكتائب بعد الإلتقاء معهما على تعطيل «تشريع الضرورة»!

تساءل وزير دفاع سابق عن أهمية منح رخصة حمل سلاح في هذه الظروف الصعبة، حتى تتسبب بأزمة نارية بين وزير الدفاع وقائد الجيش!

نداء الوطن

عِلم أن زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الفاتيكان لن تقتصر على لقاء البابا فرنسيس، بل ستشمل أيضا أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. والمعروف أن أمين سر الفاتيكان هو الذي يتولى الملف اللبناني.

تشير الأوساط السياسية الى احتمال أن تكون مصر في طريقها الى إعلان تفاهم أمني- سياسي مع إيران على غرار الإتفاق السعودي – الإيراني.

مررت الحكومة عددا من التعيينات المبطنة من خلال تجديد تكليف مفوض الحكومة في مجلس الإنماء والإعمار وتجديد تكليف مدير عام التعليم العالي وتكليف رؤساء لصناديق ومجالس تنموية، ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة إجراءات إدارية مماثلة.

البناء

خفايا

قال خبير دبلوماسي إن أهم ما سينتج عن الاتفاق الثلاثي الصيني السعودي الإيراني هو تفاوت المقاربات السعودية والأميركية لملفات النزاع الإقليمية مع إيران وارتباك الحلفاء المشتركين بين تصفير الرياض للعداوات وأولوية واشنطن الصينية وبقاء تل أبيب مرجعية وحيدة لأولوية العداء لإيران

كواليس

قال دبلوماسي عربي إن الاتفاق الثلاثي الصيني الإيراني السعودي يفتح الطريق السريع لإنهاء حرب اليمن ويزيل العقبات من طريق العلاقات السعودية السورية. وبزوال الخصومة مع إيران وحرب اليمن والقطيعة مع سورية تسقط أبرز أسباب الأزمة السعودية مع حزب الله

أسرار الجمهورية

تساءل مسؤولون في مؤسسة مالية رسمية عمن يقف وراء أحد كبار العاملين في القطاع الرسمي ممن دأبوا على إشاعة أخبار تثير الذعر بين المواطنين

نقل الى مسؤول كبير كلام ّقاس بحقه من أحد المسؤولين السابقين، فعلق قائلا: »معذور، كان بالقمة ونزل منها، ما رح رد عليه«

قالت شخصية وسطية تعليقا على الإتفاق السعودي الإيراني: واضح أن المنطقة تتحضر للدخول في مرحلة جديدة، ويجب أن نستعد للتكيّف مع التحولات التي ستحصل

الأنباء

تناقض تام

بدا واضحاً التناقض التام بين الكلام الذي أدلى به منذ أسابيع مسؤول كبير في حزب فاعل، والخطاب الأخير له.

ضياع

تتوالى المواقف التي تنم عن ضياع لدى جهات سياسية مختلفة على أثر الإعلان عن اتفاق سياسي إقليمي كبير.