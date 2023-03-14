الثلاثاء 22 شعبان 1444 ﻫ - 14 مارس 2023 |
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أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

منذ 37 دقيقة
أسرار الصحف

أسرار الصحف

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الجمهورية

أبدت شخصية نيابية ثقتها في أنّ مرشحاً يترأس تياراً سياسياً ويُقدّم نفسه توافقياً هو من سيُنتخب في النهاية رئيساً للجمهورية.

يُحاذر مسؤولون ونواب الإدلاء بتصريحات حول أداء المصارف لأنّ ما سيقولونه سيكون مجافياً للواقع.

فوجئ زوار رئيس تيار سياسي بقوله: أنا على يقين أنه في فترة ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر ستُلغى مجموعة الإجراءات التي اتّخذت بحقي.

اللواء

تربط مصادر متابعة بين الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وجلسة استجواب حاكم مصرف لبنان برعاية القضاء اللبناني من قبل قاضية فرنسية ضليعة.

يكاد نائب تغييري يغيب بالكامل عن الأنشطة الشعبية لجهة سياسية حزبية، دعمته وجاءت به إلى الندوة البرلمانية!

فتح رئيس تيار معروف خط اتصال دائماً مع “مفاوض غير مدني” حول إمكان إحداث خرق مع حزب منافس قوي على ساحته.

نداء الوطن

يعاني وزير في الحكومة الحالية من وضع مالي حرج في أعماله الخاصة يدفعه إلى اتخاذ مواقف سياسية لتأمين السيولة لنشاطه.

توقفت مراجع مختصة عند الأسباب التي تقف وراء عدم إخضاع البصل المستورد من احدى الدول العربية للفحوصات المخبرية، خصوصاً وأنّ دولاً خليجية رفضت إدخاله إلى أسواقها في العام 2019 لاحتوائه على بقايا مبيدات زراعية.

تدخل عميد إحدى الكليات في الجامعة اللبنانية من أجل شطب اسم طالب غير مدني من لائحة الناجحين في مباراة الدخول للدراسات العليا، ما أدى إلى استبدال العميد بأستاذ آخر.

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