أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

تدرس ادارات مدارس خاصة دولرة الاقساط بشكل كامل للسنة الدراسية المقبلة للتمكن من تلبية مطالب المعلمين وتوفير المصاريف الضرورية للاستمرار وفق قول مديرين.

عُلم أن زيارة زعيم سياسي الى دولة خليجية تصبّ في خانة دعم هذه الدولة لأحد المستشفيات والحصول على مساعدات من رجال أعمال مقرّبين منه.

أخذ الإشكال بين ناديين بارزين الأحد المنصرم أبعاداً سياسية وطائفية، الى حدّ شتم بعض الرموز الوطنية.

يلاحَظ، ربطاً بالإنهيار المالي والإقتصادي، تراجع كبير في حركة الأسواق، وانعدام السير في معظم الشوارع، إلى إقفال محال كثيرة في مناطق مختلفة.

عُلم أن اللقاءات المتكرّرة لسفيرة دولة كبرى مع مرجعية نيابية، متّصلة بتوافق بينهما على مواكبة السفيرة لدور المرجع المذكور.

الجمهورية

في معرض تعليقه على حدث إقليمي بارز، قال أحد كبار السياسيين: الله يستر شو “مخبّالنا” بعد.

بدا أنّ فريقاً يدعم علناً وبوضوح مرشحاً معيّناً لم يقطع الأمل في جمعه مع رئيس تكتل نيابي يعارض ترشيحه بقوة.

تستعدّ كتلة نيابية وازنة لتحضير قانون في مجلس النواب على سلوك عام لشخصية مالية أصبح رائجاً جداً.

اللواء

جرت مساعٍ بعيدة عن المتابعة، تقضي بترتيبات غير صادمة لجلسة استجواب حاكم مصرف لبنان، اذا حضر الى قصر العدل اليوم..

أعاد تصريح قطب وسطي خلط “الحسابات الرقمية” في ما خصّ الرئاسة الاولى، اذا حدث اتفاق مسيحي على سلة مرشحين.

استغل خبثاء تحويلات التربية لدعم بالدولار للاساتذة والمتعاقدين في التعليم الاساسي والثانوي والمهني لدس اسماء من غير الاساتذة ليقبضوا على الـ O.M.T.

نداء الوطن

لا تستبعد مصادر سياسية أن يعلن جبران باسيل ترشحه في مرحلة من مراحل التجاذب الرئاسي لتعقيد المسار وفرض نفسه صانعاً للرئيس.

يُتوقع أن يلتقي وفد من مجموعة “اتحاديون” التي تدعو إلى الفيدرالية وفداً من “حزب الله” للتباحث في طروحات المجموعة للصيغة اللبنانية.

عُلم أن زيارة الوفد العوني الى بكركي للمطالبة بتقسيم انتخاب بلدية بيروت كانت مدعمة بوثائق عن فساد كبير في المجلس البلدي الحالي والسابق.

البناء

قال مرجع سياسي إن مؤتمراً للحوار يفتح النقاش حول خطة نهوض وطني سياسية اقتصادية تحت سقف الطائف سيتيح وضع رؤية وبرنامج عمل للحكومة المقبلة ما يجعل الاتفاق على تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أقلّ صعوبة، حيث مهمة رئيس الجمهورية رعاية التوافق ورئيس الحكومة تطبيق البرنامج.

استبعد مصدر دبلوماسي قيام واشنطن بعمل أمني داخل السعودية أو في المنطقة عموماً رداً على الاتفاق الثلاثي الصيني الإيراني السعودي، خشية أن يؤثر ذلك على التدفق السلس للطاقة من الشرق الأوسط وخشية ذهاب الوضع السعودي إلى الفوضى فتسقط القدرة على ضمان الموارد النفطية.