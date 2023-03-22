أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

في اجتماع بين مرجع كبير وسفيرة الولايات المتحدة في لبنان قالت الأخيرة “إذا أردتم سليمان فرنجية فنحن قد لا نعترض ولكن اعتبار أننا نستطيع أن نمون على السعودية لتأييده أمر غير صحيح

استرعى ما كُتب في إحدى الصحف الخليجية بعد زيارة زعيم سياسي لإحدى دولها من انتقادات للطبقة الحاكمة في لبنان، متسائلة كيف لنا أن نعطي أموالاً لهذا البلد في ظل الفساد الذي نشهده

لوحظ مدى اتساع الهوة بين حزبين حليفين على خلفية انتقادات لاذعة من رئيس أحد الحزبين وتفاقم التباينات بينهما حول أكثر من ملف.

عدد كبير من اهالي القرى الجبلية الغى المازوت من قاموس التدفئة المنزلية ما زاد الطلب على الحطب والتخوف من قطع عشوائي للاشجار

تم امس اطلاق ستة من الصرافين المتهمين بالمضاربة على الليرة اللبنانية لقاء كفالات مالية

يقول احد الصيادلة ان ارتفاع الاسعار زاد قيمة الربح لكن تراجع الطلب اعاد الوضع الى ما كان عليه

الجمهورية

مرجع حكومي قال خلال اجتماع مع مستشاريه إنّ تصريحات بعض الوزراء كانت متسرعة وهي التي أدت الى ارتفاع سعر صرف الدولار بهذه الطريقة الهستيرية.

أبدى مرجع كبير إستغرابه من أن التحقيقات مع مرجع مالي لم تتطرق الى الهندسات المالية ومواضيع الفساد إنما التحقيق اقتصر على موضوع شخصي بحت.

تجري اتصالات من أجل تنظيم تحركات سياسية في اتجاه هيئات أممية ودولية للتعاطي مع ملف النازحين بجدية أكبر.

اللواء

يتساءل مواطنون عن السبب الذي يمنع مؤسسة كهرباء لبنان من وضع جدول زمني بالتغذية بالتيار، الذي عاد الى غالبية المناطق والمحافظات، منعاً للاستنسابية، والكيل بأكثر من مكيال!

عممت جهات حزبية نافذة التزام التهدئة مع عواصم الاعتدال العربي، والاكتفاء بما يصدر عن المواقع القيادية العليا..

وضع مسؤول مالي كبير خطة لا تقف عند حدّ المواجهة أمام القضاء، بل تخطته إلى ما لا يمكن وصفه بمواجهة سائر الاحتمالات في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

نداء الوطن

تبيّن أن موجة انتقادات شعبية طالت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد الإعلان عن إنشاء مبنى جديد للمسافرين في بيروت، لم يسلم منها نواب عكار ورئيس لجنة الأشغال والنقل النائب سجيع عطية الذي كان يضع افتتاح مطار القليعات في أولويات برنامجه قبل الانتخابات.

يتردد أنّ نصيحة تلقاها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من مسؤولين في «حزب الله» تقضي بعدم رفع سقف مواقفه التي سيطلقها خلال العشاء التمويلي لـ»التيار»، بشكل يقطع خطّ الرجعة مع «الحزب».

تفيد المعلومات أنّ بعض الجهات السياسية تغطي البناء في المشاعات بشكل واسع بالتنسيق مع وزارة سيادية بحجة الظروف الاقتصادية وتهيئة الأرضية الشعبية للإنتخابات البلدية.

البناء

قال مصدر سياسي إن حجم الحضور في ساحة رياض الصلح اليوم سوف يكشف حجم الزيادة أو الانخفاض في تمويل جمعيات المجتمع المدني من الغرب، وبالتالي حجم الاستثمار في الفوضى أو الاستقرار، وليس كما يعتقد البعض زبادة او تراجع الغضب الشعبي أو زيادة او تراجع شعبية نواب التغيير.

قال مصدر دبلوماسي خليجي إن الدولة السورية كانت شريكاً في المساعي التمهيدية للحل في اليمن ولا تزال حاضرة في كواليس الاتصالات وإن التقدير الإيجابي المتبادل بين اليمنيين والسوريين ملموس لدى كل الجهات العربية والأممية التي تعاملت مع ملفات التفاوض حول الحل في اليمن.

الأنباء

الاجراءات المؤقتة هي سمة السياسة المعتمدة من قبل مرجعية معنية بالأزمة القائمة ما يعني أن النتائج ستبقى مرحلية.

مصير خطوة مرتقبة الاسبوع المقبل لا يزال غير مضمون بفعل المواقف التي تصدر بهذا الخصوص.