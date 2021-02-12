أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

تؤكد بعض أوساط تيار سياسي بارز، أنّ مشاركة وزير ونائب سابق في تشييع لقمان سليم إنّما هي شخصية، ولكنّ التيار لا يمانع وموقفه واضح في هذا السياق.

تفاجأ اوساط تربوية بهذا الكم من القرارات المتّخذة من قبل وزير التربية حول المسار التربوي الراهن، في وقت ما زالت صورة ما تبقى من العام الدراسي ضبابية من وباء كورونا إلى الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

علق وزير مسيحي سابق على القداس الذي اقيم امس في احد المستشفيات الحكومية في كسروان مفضلا عدم اقحام المؤسسات الرسمية في مناسبات دينية والاكتفاء بالخدمة الاساسية التي قامت من اجلها حتى لا تحتل الطوائف حيث هي اكثرية تلك المؤسسات.

اصدر قارىء القران في عزاء لقمان سليم عن مشاركته متذرعا بانه لم يكن يعلم مكان القراءة وهوية العائلة وقد قوبل عبر وسائل التواصل بهاشتاغ “بعد السحسوح”.

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الجمهورية

تستعد مجموعة سياسية وحزبية للإعلان عن تحالف جديد لمقاربة الملفات بنظرة جديدة تشكل بديلاً من آلية الحكم اليوم.

أبلغت شخصية روحية الى أحد زوارها أنها تستطيع أن تمون على شخصية سياسية من طائفة أخرى.

طلب مرجع رسمي من مدير مرفق عام أساسي إستخدام كل ما لديه للدعم حتى الفلس الأخير، لإنقاذ نفسه على حساب المودعين.

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اللواء

يتصرف فريق السلطة على أساس أن القرار بيده، وعليه أن يتصرف، أو إعادة النظر بأداء حكومة تصريف الأعمال.

قطعت محطة تلفزيونية عن غالبية أحياء إحدى الضواحي، والمحافظات المشمولة بهذا التدبير أيضاً، بعد ظهور إعلامي معروف…

استبعد دبلوماسي مقيم في عاصمة أوروبية حصول انفراج حكومي، قريب، ورجح المضي في المراوحة، بانتظار بدء المحادثات العلنية الغربية – الإيرانية.

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نداء الوطن

تبيّن أنّ بعض وكلاء الأدوية المستخدمة في علاج “كورونا” يقومون ببيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح مضاعفة، مستفيدين من إعلان وزارة الصحة عدم توفّرها لديها.

يحاول تجار المواشي تصدير كميات مضاعفة من المواشي المدعومة إلى قطر تلافياً لعودة حركة التصدير الطبيعية من مختلف الدول إلى قطر بعد المصالحة الخليجية.

استغرب مصدر مالي ما ورد على لسان وزير المالية من أنّ الإنفاق على القاعدة “الاثنتي عشرية” يضيّق سقف الانفاق، خصوصاً في ظل الادعاء سابقاً بأنّ مشروع الموازنة الجديدة قد خفّض من الانفاق والعجز، ما يؤشر إلى أنّ اعتمادات النفقات في المشروع هي أعلى من الاعتمادات المرصودة في الموازنة السابقة.

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الأنباء

أكد زعيم سياسي أنه سيتلقى حصراً اللقاح ضد فيروس كورونا، وفق الآلية المتبعة مع جميع المواطنين، وفي المركز المخصص لذلك.

رغم إقفالها، فإن قناةً إعلامية سوف تواكب ذكرى وطنية سنوية عبر تغطية مباشرة استثنائية طوال يوم المناسبة.

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البناء

قالت مصادر اقتصادية إن التباطؤ في تطبيق ترشيد الدعم واعتماد البطاقة التمويلية للعائلات الأكثر فقراً بعد سنة من بدء المناقشات بالمشروع وإنفاق أكثر من خمسة مليارات دولار من وقتها على الدعم الفوضويّ يعني أن الاهتراء في مؤسسات الدولة ليس مشروطاً بطبيعة القوى السياسية التي تتشكّل منها الحكومة.

قالت مصادر يمنية إن مراقبة كيفية تعامل الإدارة الأميركية مع قتل الصحافي جمال خاشقجي بعد إعلان الرئيس جو بايدن أن صاحب القرار بالقتل هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيكشف صدقيّة إدارة بايدن في ملفات المنطقة، خصوصاً الملف اليمني المرتبط مباشرة بجدية واشنطن في التعامل جدياً مع ولي العهد صاحب الحرب على اليمن.