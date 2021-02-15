أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة الجمهورية
ـ قال مسؤول عربي زار لبنان أخيرا إنه مقتنع بأن تأليف الحكومة لن يكون مسألة سهلة وثمة من هو في لبنان مصرّ على رفض أي مطروحات وأفكار للحل.
ـ لا يزال حزب بارز يمول عناصره بالعملة الأجنبية بنحو شهري غير منقطع إن عبر الرواتب أو المساعدات.
ـ أكد مسؤول رسمي أن جهة حزبية أبدت إستعدادا للتعاون في كشف ملابسات قضية أمنية شديدة الحساسية.
صحيفة اللواء
ـ لم تنفع المحاولات التي بُذلت مع مرجع روحي لتخفيف لهجة إنتقاداته لشخصيات رسمية وتحميلهم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلد!
ـ يردد سياسي مخضرم أن “حرب البيانات” بين قصر بعبدا وبيت الوسط أفرزت مناخات غير مسبوقة في الجو السياسي، وأكدت صعوبة تأليف حكومة منتجة في ظل التشنج المهيمن على العلاقات الشخصية بين الرئيسين!
ـ سيصبح منصب سفير لبنان في واشنطن شاغراً نهاية الشهر الحالي بعد بلوغ السفير غابي عيسى سن التقاعد، ولم ترشح الحكومة اللبنانية حتى الآن ديبلوماسياً جديداً يواكب التغير الحاصل في الإدارة الأميركية الجديدة!
صحيفة نداء الوطن
ـ ذكرت مصادر مطلعة ان نائباً سابقاً عن منطقة المتن الشمالي على علاقة تنظيمية بـ”سرايا المقاومة”.
ـ من المتوقع أن تعمد فرق الطوارئ التابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مجدداً اليوم إلى إصلاح الأعطال الطارئة على قسطل خط “أفقا”، بعدما حاولت عبثاً إصلاحه ثلاث مرات بسبب تعرّضها لاعتداء بالضرب من قوى الأمر الواقع في المنطقة.
ـ يقوم عدد من موظفي وزارة المالية باحتكار الطوابع المالية وبيعها بالسوق السوداء لعدد محدود من السماسرة غير المرخصين، حيث يُباع الطابع بأضعاف قيمته الاسمية، لتصل قيمة الطابع من فئة ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة.
صحيفة الأنباء
*حملة ممنهجة
حملة ممنهجة من تيار سياسي للتعمية على انكشاف دوره التعطيلي عبر محاولة إلقاء الاتهامات باتجاه حزب بارز دون سواه.
*غطاء للنبرة العالية
النبرة العالية والحازمة التي تحدث بها مرجع رسمي أوحت بغطاء واضح لتصريحاته التي جاءت بعد زيارات خارجية عدة وعطورات أدت الى انكشاف الفريق الآخر