أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة الجمهورية‎

ـ قال مسؤول عربي زار لبنان أخيرا إنه مقتنع بأن تأليف الحكومة لن يكون مسألة سهلة وثمة من هو في لبنان ‏مصرّ على رفض أي مطروحات وأفكار للحل‎.

ـ لا يزال حزب بارز يمول عناصره بالعملة الأجنبية بنحو شهري غير منقطع إن عبر الرواتب أو المساعدات‎.

ـ أكد مسؤول رسمي أن جهة حزبية أبدت إستعدادا للتعاون في كشف ملابسات قضية أمنية شديدة الحساسية‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ لم تنفع المحاولات التي بُذلت مع مرجع روحي لتخفيف لهجة إنتقاداته لشخصيات رسمية وتحميلهم مسؤولية ما ‏آلت إليه أوضاع البلد‎!

ـ يردد سياسي مخضرم أن “حرب البيانات” بين قصر بعبدا وبيت الوسط أفرزت مناخات غير مسبوقة في الجو ‏السياسي، وأكدت صعوبة تأليف حكومة منتجة في ظل التشنج المهيمن على العلاقات الشخصية بين الرئيسين‎!

ـ سيصبح منصب سفير لبنان في واشنطن شاغراً نهاية الشهر الحالي بعد بلوغ السفير غابي عيسى سن التقاعد، ولم ‏ترشح الحكومة اللبنانية حتى الآن ديبلوماسياً جديداً يواكب التغير الحاصل في الإدارة الأميركية الجديدة‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ ذكرت مصادر مطلعة ان نائباً سابقاً عن منطقة المتن الشمالي على علاقة تنظيمية بـ”سرايا المقاومة‎”.

ـ من المتوقع أن تعمد فرق الطوارئ التابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مجدداً اليوم إلى إصلاح الأعطال ‏الطارئة على قسطل خط “أفقا”، بعدما حاولت عبثاً إصلاحه ثلاث مرات بسبب تعرّضها لاعتداء بالضرب من ‏قوى الأمر الواقع في المنطقة‎.

ـ يقوم عدد من موظفي وزارة المالية باحتكار الطوابع المالية وبيعها بالسوق السوداء لعدد محدود من السماسرة ‏غير المرخصين، حيث يُباع الطابع بأضعاف قيمته الاسمية، لتصل قيمة الطابع من فئة ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ‏ليرة‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎حملة ممنهجة

حملة ممنهجة من تيار سياسي للتعمية على انكشاف دوره التعطيلي عبر محاولة ‏إلقاء الاتهامات باتجاه حزب بارز دون سواه‎.‎

‎*‎غطاء للنبرة العالية

النبرة العالية والحازمة التي تحدث بها مرجع رسمي أوحت بغطاء واضح ‏لتصريحاته التي جاءت بعد زيارات خارجية عدة وعطورات أدت الى انكشاف ‏الفريق الآخر