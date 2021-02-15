الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

15 - فبراير - 2021
أسرار الصحف

أسرار الصحف

A A A
طباعة المقال

صحيفة الجمهورية

ـ قال مسؤول عربي زار لبنان أخيرا إنه مقتنع بأن تأليف الحكومة لن يكون مسألة سهلة وثمة من هو في لبنان ‏مصرّ على رفض أي مطروحات وأفكار للحل‎.

ـ لا يزال حزب بارز يمول عناصره بالعملة الأجنبية بنحو شهري غير منقطع إن عبر الرواتب أو المساعدات‎.

ـ أكد مسؤول رسمي أن جهة حزبية أبدت إستعدادا للتعاون في كشف ملابسات قضية أمنية شديدة الحساسية‎.‎

صحيفة اللواء

ـ لم تنفع المحاولات التي بُذلت مع مرجع روحي لتخفيف لهجة إنتقاداته لشخصيات رسمية وتحميلهم مسؤولية ما ‏آلت إليه أوضاع البلد‎!

ـ يردد سياسي مخضرم أن “حرب البيانات” بين قصر بعبدا وبيت الوسط أفرزت مناخات غير مسبوقة في الجو ‏السياسي، وأكدت صعوبة تأليف حكومة منتجة في ظل التشنج المهيمن على العلاقات الشخصية بين الرئيسين‎!

ـ سيصبح منصب سفير لبنان في واشنطن شاغراً نهاية الشهر الحالي بعد بلوغ السفير غابي عيسى سن التقاعد، ولم ‏ترشح الحكومة اللبنانية حتى الآن ديبلوماسياً جديداً يواكب التغير الحاصل في الإدارة الأميركية الجديدة‎!‎

صحيفة نداء الوطن

ـ ذكرت مصادر مطلعة ان نائباً سابقاً عن منطقة المتن الشمالي على علاقة تنظيمية بـ”سرايا المقاومة‎”.

ـ من المتوقع أن تعمد فرق الطوارئ التابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مجدداً اليوم إلى إصلاح الأعطال ‏الطارئة على قسطل خط “أفقا”، بعدما حاولت عبثاً إصلاحه ثلاث مرات بسبب تعرّضها لاعتداء بالضرب من ‏قوى الأمر الواقع في المنطقة‎.

ـ يقوم عدد من موظفي وزارة المالية باحتكار الطوابع المالية وبيعها بالسوق السوداء لعدد محدود من السماسرة ‏غير المرخصين، حيث يُباع الطابع بأضعاف قيمته الاسمية، لتصل قيمة الطابع من فئة ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ‏ليرة‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎حملة ممنهجة
حملة ممنهجة من تيار سياسي للتعمية على انكشاف دوره التعطيلي عبر محاولة ‏إلقاء الاتهامات باتجاه حزب بارز دون سواه‎.‎

‎*‎غطاء للنبرة العالية
النبرة العالية والحازمة التي تحدث بها مرجع رسمي أوحت بغطاء واضح ‏لتصريحاته التي جاءت بعد زيارات خارجية عدة وعطورات أدت الى انكشاف ‏الفريق الآخر

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من الصحافة

صيف - لبنان
لبنان على موعد مع صيف سياحي ناشط
ترسيم الحدود البحرية
هل فتح لبنان باب التسوية للترسيم ‏البحري؟
أسرار الصحف
أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

حقل كاريش
خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
مغارة جعيتا
بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا
المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات