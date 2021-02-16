أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

تسعى قيادات لبنانية لتثبيت هدنة إعلاميّة بين فريقي بعبدا وبيت الوسط واعتبار إفراغ الذخائر في اليومين ‏الماضيين نهاية إطلاق النار المتبادل لإفساح المجال أمام مساعي الوسطاء لإعادة المسار الحكومي الى تبادل ‏المقترحات بدلاً من تبادل المسؤوليات وتنازع الصلاحيات‎.

ـ كواليس‎

قالت مصادر دبلوماسية عربية إن مسعى قطرياً بين واشنطن وطهران قد يصل الى إعلان أميركي عن استثناء ‏مشتريات إيران الخاصة بمكافحة فيروس كورونا من العقوبات سواء لجهة السماح بتوريد المشتريات او لجهة ‏تحرير الأموال اللازمة مقابل تجميد إيران للخروج من الملحق الخاص للاتفاق المقرّر خلال أسبوع‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ نُقل عن مسؤول غير مدني أنه لا بد من معالجات إقتصادية ومالية سريعة، لأن هناك مخاوف كبرى بأن تشهد ‏‏”مؤسسات مهمة” ما زالت قائمة إرباكات شديدة من شأنها أن ترخي بنتائج وخيمة على البلد‎.

ـ دبلوماسي غربي سبق له أن خدم في لبنان أكد أن اتضاح موقف الرياض من تكليف الحريري سيحدد مصير ‏الحكومة العتيدة وإن زيارة ماكرون الى المملكة ستعالج هذا الموضوع تحديداً‎.

ـ أوفد رئيس حزب شاب شخصيات مخضرمة من حزبه لإستمالة حزبيين قدامى ومنقطعين وناقمين‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ تطرق اتصال هاتفي بين مسؤول ودبلوماسي “شرقي” إلى ما كشف عنه مؤخراً من طلب رسمي بتدخل بلاده في ‏الأزمة المتعلقة بتأليف الحكومة‎.

ـ فوجئت أوساط نيابية وإعلامية بأسماء في “اللائحة الصفراء”، كان من شأنها أن تعمّق “الأزمة الشخصية” في ‏ما يتعلق بمسار التشكيل‎!

ـ أثارت عمليات تطعيم وزير الصحة لعدد من الشخصيات ضجة على مواقع التواصل، لأسباب غير مفهومة أو ‏مبررّة‎.‎

صحيفة النهار‎

ـ بعد الشكوى المستمرة من عدم وجود خطة اعلامية ودفع اعلامي كاف لرئيس الجمهورية تم تعيين المستشار ‏اللصيق بالنائب جبران باسيل مستشارا سياسيا واعلاميا للرئيس ميشال عون‎.

ـ سجل امتناع احد التلفزيونات الاساسية عن النقل المباشر لكلمة الرئيس المكلف سعد الحريري في ذكرى استشهاد ‏والده‎.

ـ يحاذر مرجع نيابي الدخول في تصعيد سياسي مع مرجع رئاسي وتياره، على خلفية حساسية ذلك بالنسبة الى ‏توأمه ضمن طائفتهما، ولاعتبارات تتعلق بالاستحقاقات الدستورية المقبلة‎.

ـ لوحظ أنّ برودة سياسية وقضائية أحاطت بملف التحقيقات حول انفجار المرفأ لاعتبارات داخلية ودولية، في ظل ‏معلومات عن تحريك الملف في وقت غير بعيد‎.‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ في إطار متابعة برنامج الأسر الأكثر فقراً المموّل من البنك الدولي، تبين وجود توجه لتكليف شركة تابعة للمركز ‏الاستشاري للدراسات والتوثيق التابع لأحد الأحزاب، بإجراء المسح الاجتماعي لتحديد المستفيدين من البرنامج‎.

ـ يعاني وزير خارجية سابق من تعقيد عائلي – سياسي بسبب مواقف ابنته واطلالاتها الاعلامية التي تتضمن ‏إهانات للقيادات السياسية وللمحور الذي كان يمثله في الخارجية لسنوات‎.

ـ أتى تعيين انطوان قسطنطين مستشاراً إعلامياً وسياسياً لرئيس الجمهورية فيما هو يحمل الصفة نفسها لرئيس ‏التيار الوطني الحر جبران باسيل دليلاً إضافياً على هيمنة باسيل على مفاصل الرئاسة وقراراتها بحيث يتوّج بهذا ‏التعيين مشواره لدمج الرئاسة الكلي بالتيار‎.‎

صحيفة الأنباء

‎* ‎خطوة دولية لافتة

خطوة لافتة لدولة كبرى تجاه مرجعيتين لبنانيتين وذلك بعد ساعات من انكشاف محاولة فريق لبناني بإقناعها نسف ‏مبادرة دولية تشكل خشبة خلاص وحيدة للبلد‎.‎

‎* ‎ملف ينتظر

استحقاق وطني أساسي ينتظر نتائج زيارة دولية مرتقبة إلى المنطقة التي سيحضر فيها هذا الملف بقوة‎.‎