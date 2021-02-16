أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء
ـ خفايا
تسعى قيادات لبنانية لتثبيت هدنة إعلاميّة بين فريقي بعبدا وبيت الوسط واعتبار إفراغ الذخائر في اليومين الماضيين نهاية إطلاق النار المتبادل لإفساح المجال أمام مساعي الوسطاء لإعادة المسار الحكومي الى تبادل المقترحات بدلاً من تبادل المسؤوليات وتنازع الصلاحيات.
ـ كواليس
قالت مصادر دبلوماسية عربية إن مسعى قطرياً بين واشنطن وطهران قد يصل الى إعلان أميركي عن استثناء مشتريات إيران الخاصة بمكافحة فيروس كورونا من العقوبات سواء لجهة السماح بتوريد المشتريات او لجهة تحرير الأموال اللازمة مقابل تجميد إيران للخروج من الملحق الخاص للاتفاق المقرّر خلال أسبوع.
صحيفة الجمهورية
ـ نُقل عن مسؤول غير مدني أنه لا بد من معالجات إقتصادية ومالية سريعة، لأن هناك مخاوف كبرى بأن تشهد ”مؤسسات مهمة” ما زالت قائمة إرباكات شديدة من شأنها أن ترخي بنتائج وخيمة على البلد.
ـ دبلوماسي غربي سبق له أن خدم في لبنان أكد أن اتضاح موقف الرياض من تكليف الحريري سيحدد مصير الحكومة العتيدة وإن زيارة ماكرون الى المملكة ستعالج هذا الموضوع تحديداً.
ـ أوفد رئيس حزب شاب شخصيات مخضرمة من حزبه لإستمالة حزبيين قدامى ومنقطعين وناقمين.
صحيفة اللواء
ـ تطرق اتصال هاتفي بين مسؤول ودبلوماسي “شرقي” إلى ما كشف عنه مؤخراً من طلب رسمي بتدخل بلاده في الأزمة المتعلقة بتأليف الحكومة.
ـ فوجئت أوساط نيابية وإعلامية بأسماء في “اللائحة الصفراء”، كان من شأنها أن تعمّق “الأزمة الشخصية” في ما يتعلق بمسار التشكيل!
ـ أثارت عمليات تطعيم وزير الصحة لعدد من الشخصيات ضجة على مواقع التواصل، لأسباب غير مفهومة أو مبررّة.
صحيفة النهار
ـ بعد الشكوى المستمرة من عدم وجود خطة اعلامية ودفع اعلامي كاف لرئيس الجمهورية تم تعيين المستشار اللصيق بالنائب جبران باسيل مستشارا سياسيا واعلاميا للرئيس ميشال عون.
ـ سجل امتناع احد التلفزيونات الاساسية عن النقل المباشر لكلمة الرئيس المكلف سعد الحريري في ذكرى استشهاد والده.
ـ يحاذر مرجع نيابي الدخول في تصعيد سياسي مع مرجع رئاسي وتياره، على خلفية حساسية ذلك بالنسبة الى توأمه ضمن طائفتهما، ولاعتبارات تتعلق بالاستحقاقات الدستورية المقبلة.
ـ لوحظ أنّ برودة سياسية وقضائية أحاطت بملف التحقيقات حول انفجار المرفأ لاعتبارات داخلية ودولية، في ظل معلومات عن تحريك الملف في وقت غير بعيد.
صحيفة نداء الوطن
ـ في إطار متابعة برنامج الأسر الأكثر فقراً المموّل من البنك الدولي، تبين وجود توجه لتكليف شركة تابعة للمركز الاستشاري للدراسات والتوثيق التابع لأحد الأحزاب، بإجراء المسح الاجتماعي لتحديد المستفيدين من البرنامج.
ـ يعاني وزير خارجية سابق من تعقيد عائلي – سياسي بسبب مواقف ابنته واطلالاتها الاعلامية التي تتضمن إهانات للقيادات السياسية وللمحور الذي كان يمثله في الخارجية لسنوات.
ـ أتى تعيين انطوان قسطنطين مستشاراً إعلامياً وسياسياً لرئيس الجمهورية فيما هو يحمل الصفة نفسها لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل دليلاً إضافياً على هيمنة باسيل على مفاصل الرئاسة وقراراتها بحيث يتوّج بهذا التعيين مشواره لدمج الرئاسة الكلي بالتيار.
صحيفة الأنباء
* خطوة دولية لافتة
خطوة لافتة لدولة كبرى تجاه مرجعيتين لبنانيتين وذلك بعد ساعات من انكشاف محاولة فريق لبناني بإقناعها نسف مبادرة دولية تشكل خشبة خلاص وحيدة للبلد.
* ملف ينتظر
استحقاق وطني أساسي ينتظر نتائج زيارة دولية مرتقبة إلى المنطقة التي سيحضر فيها هذا الملف بقوة.