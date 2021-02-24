أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار

‎- ‎تمنى مرجع سياسي على نوابه ومحازبيه عدم التعليق على لقاء سياسي عُقد اخيرا، كي لا يقحم منطقته في ‏صراع في هذه الظروف الصعبة ولاعتبارات تتعلق بفائض القوة لدى أحد الأحزاب‎.‎

‎- ‎لم يرغب رئيس حزب مسيحي في التعليق على كلام ومواقف مهمة أطلقتها قريبة له في حوار متلفز، عازيَا ذلك ‏إلى دوافع القربى لا أكثر‎.‎

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– ينتظر عدد من اعلاميي الممانعة الراغبين في الاطلالة عبر شاشة “ام تي في” رسالة “واتساب” تلغي مفاعيل ‏الرسالة الاولى التي ابلغتهم بمقاطعة المحطة بعد تسرب اخبار عن تفاوض بين الجانبين المعنيين بالمشكلة القائمة‎.‎

صحيفة الجمهورية

‎- ‎عثرت قوة عسكرية منذ حوالي الأسبوعين على كمية من الأسلحة الفردية والذخيرة لدى قيامها بجولة تفتيشية في ‏أحد مخيمات النازحين في عرسال‎.‎

‎- ‎استفسر قطب سياسي من أحد الأطباء البارزين عما اذا كان ينصحه بتلّقي اللقاح بعدما حان دوره فدعاه الى أخذه ‏بال تباطؤ‎. ‎

‎- ‎لمح قريبون من مسؤول معني بملف حسّاس إن مسؤولاً آخر ينتظر إشارة خارجية لمتابعة هذا الملف‎. ‎

صحيفة اللواء

ارتفع سعر كيلو لحم العجل، خلال 48 ساعة، 20 ألفاً دفعة واحدة، قبل أن يختفي من الملاحم العاملة في بيروت؟

تزايدت التسريبات في ما خص العلاقات بين الأطراف الداخلية، لكن مصادر مسؤولة كبيرة تنفي وتتكتم‎.‎

أخذت الاتصالات منحى جديداً، على الرغم من الضغط الحالي لإسقاط صيغة الـ18 وزيراً، وإحلال صيغة الـ20 ‏مكانها‎.‎

صحيفة نداء الوطن‎ ‎

‎- ‎أعرب مسؤول في أحد الصناديق الدولية عن خشيته من بدء ظاهرة تهريب اللقاحات من لبنان إلى سوريا تزامناً ‏مع بدء وصول لقاحات يمكن نقلها بسهولة وبدرجات حرارة منخفضة لا تتجاوز 18 درجة تحت الصفر‎.‎

‎- ‎شهدت لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت عدداً من الاستقالات بعد انفجار 4 آب، وستدخل حيز التنفيذ بعد ‏اعتبارها نافذة حكماً‎.‎

‎- ‎تتحكم مديرة مكتب أحد الوزراء بكل مفاصل الوزارة الحيوية حيث باتت تتلقى مراجعات من سائر الوزراء ‏والمتعهدين لتسيير المعاملات‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎أزمة كبيرة

يؤكد مسؤول رسمي أن الكباش على ملف حيوي مقبل على أزمة كبيرة يعود إلى الخلاف على الحصص المتوخاة من ‏الصفقات المرتقبة فيه‎.‎

‎*‎اعتراض لم ينجح

تم إقرار موضوع أساسي معيشي بتحرّك واضح من كتلة نيابية في مقابل جهد اعتراضي من كتلة أخرى لم تنجح في ‏منعه‎.‎

صحيفة الأخبار

‎”‎القوات” لا تفكّ التحالف مع المعلوف

غابَ عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب سيزار المعلوف عن اجتماعها الدوري الذي يُعقَد إلكترونياً، علماً أن ‏جزءاً من وقت الاجتماع خُصّص للبحث في تمايز مواقف المعلوف عن “القوات” في كل محطة، وآخرها ما أعلنه ‏بشأن تأليف الحكومة ودعمه موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجهة الصلاحيات. وعلمت “الأخبار” أن لا ‏تواصل بينَ المعلوف ورئيس حزب القوات سمير جعجع، بينما يجري التنسيق معه عبرَ أمين سر الكتلة النائب السابق ‏فادي سعد. وهذا الأمر بدأ يشكّل إحراجاً للقوات التي رغم صدام المعلوف حتى مع بعض زملائه، لا تستطيع فكّ ‏التحالف معه وإعلان موقف منه بسبب قاعدته الشعبية في زحلة‎.‎

ميشال معوّض… “عودة الابن الضال‎”‎

أعاد النائب المُستقيل ميشال معوّض فتح خطوط التواصل مع حزب القوات اللبنانية، فيما يعمل على تفعيل العلاقة مع ‏حزب الكتائب، ضمن إطار التحضير للانتخابات الرئاسية. ويحاول معوّض وصل الخطوط التي جمعته بالحزبَين ‏سابقاً، بعدَ أن أعاد النظر بتموضعه إثر خروجه من “تكتل لبنان القوي”، ولا يريد لأيّ طرف أن يتعامل معه كما لو ‏أنه لا يزال على طاولة التيار الوطني الحرّ‎.‎