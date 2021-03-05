أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

لمست شخصية مسيحية إلتقت سفير إحدى الدول الكبرى إصراراً على متابعة ملف النازحين السوريين أياً تكن العراقيل.

ترصد جهات قريبة من دولة عربية مؤثرة بدقة ما يُحكى عن دور لدولة إقليمية في شمال لبنان.

أناط تيار سياسي الملف التربوي الى أحد نوابه ما أثار حفيظة الكوادر العالمين بخلفيته وعلامات الإستفهام حوله.

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اللواء

نقل عن الرئيس المكلف إصراره على أن تكون الحكومة الجديدة مماثلة شكلاً ومضموناً للمبادرة الفرنسية، لتلقى آذاناً صاغية لدى المانحين.

تجري تطمينات ان سعر صرف الدولار محصور قبل حلول رمضان بالسقف الذي وصله، ولن يتجاوزه بعيداً!

شكل حزب بارز لجاناً موازية للمؤسسات الرسمية لتقديم ما يلزم من مساعدات، لتجاوز الأزمات الحياتية والمعيشية لدى المواطنين في مناطق معينة.

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نداء الوطن

عُلم أنّ اجتماعاً حزبياً شهد نقاشاً حول ضرورة الإيعاز للمناصرين بالمشاركة في بعض التظاهرات الشعبية ومحاولة تجييش الشعارات في مواجهة الخصوم السياسيين.

إعتبر مصدر متابع لملف تشكيل الحكومة أنه بعد انتظار الانتخابات الاميركية “دخل الملف اليوم في مرحلة انتظار الانتخابات الإيرانية”.

لفت مصدر مالي إلى أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار بات يحقق ايرادات إضافية لوزارة المالية بعد ان كرّست سعر صرف “السوق السوداء” في بعض التكليفات الضرائبية.

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الأنباء

مظاهر الاستهتار واللامبالاة الصحية عادت لتسيطر على البلاد كما غياب أي اجراءات رقابية.

ملف حياتي أساسي من سيئ إلى أسوأ، وأسابيع حاسمة للحل وإلا ستكون النتيجة كارثية.

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البناء

تساءلت مصادر إعلاميّة عما إذا كانت مصلحة الرئيس سعد الحريري الاستعجال بمساعيه للقاء ولي العهد السعودي بعدما ذكر اسمه وما تعرّض له من احتجاز في الأسباب الموجبة لاتهام الأمير محمد بن سلمان بالمسؤولية عن قتل الخاشقجي والحديث عن طلب سماع إفادته كشاهد أمام الكونغرس.

قالت مصادر تابعت اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن التسوية التي تمّت حول التعاون مع إيران تعبر عن موازين القوى من جهة، وعن إدراك أميركيّ أوروبيّ لحتمية سلوك الطرق الدبلوماسيّة في التعامل مع الملف النوويّ الإيرانيّ سواء في الشؤون الفنيّة والشؤون السياسيّة.