أسرار الصحف المحلية

النهار

على وقع الصدمة لا يزال قيادي بارز مصدوما من اجراء اتخذ بحقه اخيرا ويحاول ان يقرأ النتائج والتداعيات مع بعض المحيطين به.

الاشتراكي و القوات

ترى مصادر مراقبة أنّ زيارة وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي إلى بشرّي للتعزية بالشاب الذي قُتل الأسبوع الفائت، تحمل رسالة إيجابية تجاه القوات اللبنانية وثناءً على موقفها من هذه الجريمة

رهان في غير محله

تؤكد مصادر ديبلوماسية ان التذرع بالرئاسة الاميركية لتأخير الحكومة اللبنانية امر في غير محله لان الادارة الاميركية غير مهتمة لشؤون الداخل اللبناني الا في ما خص حركة حزب الله.

اللواء

همس

لم تتضمن الصور التي التقطها القمر الفرنسي، فوق قبرص، وأرسلت إلى لبنان، لحظة انفجار المرفأ عند السادسة إلا 5 دقائق من مساء 4 آب الماضي.

غمز

نُقل عن نائب في كتلة وازنة أن شعوراً بالإهانة، انتاب غالبية النواب الذين شاركوا في جلسة اللجان الأخيرة.

لغز

أحيطت قيادة حزبية بتحضير ملف قضائي، يتعلق بالإثراء غير المشروع، في ما خص معنيين في وزارة قيد الإلغاء ، وفيه 11 شخصاً، واحد منهم من طائفة مختلفة.

نداء الوطن

يتردد أن وزيراً سابقاً لا يزال بمثابة وصي قانوني على قطاع حيوي والوزير المختص يعود إليه قبل اتخاذ أي قرار.

يشكو عدد من العاملين في قطاع انتاجي حيوي من تسخير مقدرات الوزارة وكل المساعدات الخارجية لمناطق تنتمي إلى خط الوزير السياسي والمذهبي.

لا يستبعد متابعون لملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت أن يشهد طلب المحقق العدلي إعفاءه من مهامه وانسحابه من القضية.