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أسرار الصحف المحلية

منذ ساعتين
أسرار الصحف

أسرار الصحف

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النهار

– يقول وزير سابق انه للمرة الاولى يفتح ملف الفساد داخل المؤسسة العسكرية لكن من الضروري عدم المبالغة فيها حرصا على المؤسسة الجامعة اكثر من غيرها.

– تقوم جهات مقربة من رئيس حزب عريق ومعارضيه بوساطة لعدم خروج الأمور عن نصابها وإخراجها من المحاكم والدعاوى المتبادلة، بغية التوصل إلى مخرج يرضي الجميع.

– يعاني قطاع الصيد البري تراجعاً لافتاً نتيجة قلة عدد الصيادين بسبب غلاء الخرطوش ومستلزمات الصيد ما يشكّل أعباء معيشية على أصحاب هذا القطاع.

الجمهورية

– مازح أحد المسؤولين نواباً مؤيدين التدقيق الجنائي وقال: كنت متفائلاً بالتدقيق ولكن عندما حملتم لواءه صرت أخشى عليه لأن كل ملف أمسكتموه كانت نتيجته الفشل.

– نقلت أوساط سياسية عن مصادر دبلوماسية إستياءً فرنسياً من المماطلة في تأليف الحكومة ما انعكس تقصيراً للزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي الى لبنان في ?? الجاري.

– قال قريبون من شخصية غير مدنية إن استهدافه سيعني فتح ملفات كثيرة وكبيرة سيقدّمها حتى لا يكون كبش محرقة لأي زعيم يدّعي النزاهة.

اللواء

– يتجه قطب مسؤول لحسم خياراته، بالسير قدماً بتأليف الوزارة، مع الأخذ بعين الاعتبار التوعدات الخارجية..

– قرّر مرجع كبير تفعيل الأطر التنظيمية المحيطة به، لإعتبارات لم يكشف عنها النقاب بعد..

– مع نفاد الاحتياطي النقدي بالعملات الصعبة لدى مصرف لبنان، امتنع التجار، إلى حدّ كبير عن التعامل بالشيكات المصرفية، مطالبين بالنقد Cash!

نداء الوطن

– تؤكد مصادر رسمية أنّ المبالغ الشهرية التي تدفع للطبقات الفقيرة خلال الاقفال العام، لا تزال تدفع، وستستمر هذه الوتيرة حتى شهر شباط المقبل.

– عُلم أنّ تحذيرات جديدة وصلت من أمنيين إلى كبار المسؤولين تنبّه إلى خطر اهتزاز الأمن إذا استمر التدهور في الوضع الاجتماعي.

– تحدثت مصادر متابعة عن معطيات تفيد بأنّ خلفية هجوم محطة إعلامية محسوبة على جهة سياسية على مرجعية رئاسية متصل بـ”صفقات نفط”.

الأنباء

– فريق سياسي يزايد على الاخرين بطلب عدم التدخل بالقضاء ويعود نفسه ليوجه أصابع الاتهام الى مرجع قضائي لأسباب سياسية.

– غرفة من خمسة أشخاص شكّلها فريق سياسي تعمل على تلفيق قضايا قضائية لإثارتها إعلاميًا بوجه الخصوم حتى ولو كانت فارغة المضمون من أي دلائل ادّعاء.

 

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