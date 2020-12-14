أسرار الصحف المحلية

صحيفة النهار
ـ يقول اهالي الجميزة ومار مخايل انه على الرغم من الجهود المبذولة من مؤسسات رسمية لتنظيم عملية توزيع المساعدات فان ظلما يلحق بكثيرين بسبب تنسيق غير منظم تماما.
ـ بدأ فريق مرجع سياسي بارز يحذّر مع عدد من رجال القانون من ملف داتا المعلومات التي تتناول فريقاً سياسياً مقرباً من العهد في إطار الحرب المفتوحة بينهما.
ـ لم يطالب لبنان رسميا شركة التدقيق المالي باستعادة كل الداتا الخاصة بلبنان ولم يصدر تحذيرا لها من مغبة استعمالها او بيعها من الغير.
ـ يقول مدير عام مؤسسة عامة في مجلسه انه هو من اوحى لمرجعيته السياسية بالاقدام على خطوة ايجابية بعلاقات لبنان الخارجية ولم يكن الاخير متنبهاً للأمر.
صحيفة الجمهورية
ـ سخرت مراجع قضائية من بعض تعليقات السياسيين وتناولهم الدستور وسألوا إذا ما كانوا أمسكوا نسخة منه في السنوات العشرين الماضية.
ـ إنقطعت الإتصالات بين عدد من الوسطاء في ملف حساس ما يعني أنه أدخل الى البراد لفترة طويلة.
ـ لاحظت أوساط سياسية مراقبة زيارتين متتاليتين لسفيري دولتين كبيرتين إلى مدينة لبنانية وإعطاء دور لها حاليا بسبب حدث إستجد أخيرا.
صحيفة اللواء
ـ فاجأت موجة التضامن الواسعة مع رئيس الحكومة المستقيلة دفاعاً عن موقع الرئاسة الثالثة فريق مرجع رسمي الذي حاول استفراد دياب لغايات في نفس يعقوب!
ـ يسعى حزب بارز لجمع الوثائق الكافية التي تُثبت علاقة رئيس تيار سياسي في الحملة الإعلامية المبرمجة ضد قيادة الحزب والوزراء الذين مثلوه في الحكومات المتعاقبة، ليبني على الشيء مقتضاه!
ـ تلقى موظف من الفئة الأولى تهديدات من مجهولين لثنيه عن الاستمرار في كشف فضائح وزارة حساسة ومثيرة للنقاش، تحت طائلة نقله من المركز الحالي ووضعه بتصرف رئيس الحكومة!
صحيفة نداء الوطن
ـ يتجه مرجع رئاسي لاستدعاء مرجع أمني ومساءلته عن أموال يدفعها لمواقع الكترونية تتعمّد التهجّم عليه.
ـ ترددت معلومات أن هوة كبيرة نشأت بين مرجع روحي ورئيس حزب سياسي بعد أن عنّف الأخير المرجع المذكور إثر موقف له يتصل بالإجراءات القضائية في احدى الوزارات المعنية.
ـ علم أنّ جولة سفير أوروبي على القيادات السياسية أتت في اطار التحذير والتنبيه من الطوفان القادم في حال استمر الاشتباك السياسي وإهمال الأزمة الاقتصادية.
صحيفة الأنباء
*ردٌّ بالتقسيط
تهرّب حزب فاعل من الرد على أسئلة طرحها مرجع سياسي، وجاء الرد غير مكتمل وغير مباشر وبالتقسيط.
*خالٍ من المضمون
تبيّن أن ملفاً تم تغليفه بالكثير من بروباغاندا مكافحة الفساد، خالٍ من أي مضمون جدّي، بعد كشف الإعلام لعدد من المعطيات الخاطئة فيه.