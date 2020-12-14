أسرار الصحف المحلية

صحيفة النهار‎

ـ يقول اهالي الجميزة ومار مخايل انه على الرغم من الجهود المبذولة من مؤسسات رسمية لتنظيم عملية توزيع ‏المساعدات فان ظلما يلحق بكثيرين بسبب تنسيق غير منظم تماما‎.

ـ بدأ فريق مرجع سياسي بارز يحذّر مع عدد من رجال القانون من ملف داتا المعلومات التي تتناول فريقاً سياسياً ‏مقرباً من العهد في إطار الحرب المفتوحة بينهما‎.

ـ لم يطالب لبنان رسميا شركة التدقيق المالي باستعادة كل الداتا الخاصة بلبنان ولم يصدر تحذيرا لها من مغبة ‏استعمالها او بيعها من الغير‎.

ـ يقول مدير عام مؤسسة عامة في مجلسه انه هو من اوحى لمرجعيته السياسية بالاقدام على خطوة ايجابية بعلاقات ‏لبنان الخارجية ولم يكن الاخير متنبهاً للأمر‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ سخرت مراجع قضائية من بعض تعليقات السياسيين وتناولهم الدستور وسألوا إذا ما كانوا أمسكوا نسخة منه في ‏السنوات العشرين الماضية‎.

ـ إنقطعت الإتصالات بين عدد من الوسطاء في ملف حساس ما يعني أنه أدخل الى البراد لفترة طويلة‎.

ـ لاحظت أوساط سياسية مراقبة زيارتين متتاليتين لسفيري دولتين كبيرتين إلى مدينة لبنانية وإعطاء دور لها ‏حاليا بسبب حدث إستجد أخيرا‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ فاجأت موجة التضامن الواسعة مع رئيس الحكومة المستقيلة دفاعاً عن موقع الرئاسة الثالثة فريق مرجع رسمي ‏الذي حاول استفراد دياب لغايات في نفس يعقوب‎!

ـ يسعى حزب بارز لجمع الوثائق الكافية التي تُثبت علاقة رئيس تيار سياسي في الحملة الإعلامية المبرمجة ضد ‏قيادة الحزب والوزراء الذين مثلوه في الحكومات المتعاقبة، ليبني على الشيء مقتضاه‎!

ـ تلقى موظف من الفئة الأولى تهديدات من مجهولين لثنيه عن الاستمرار في كشف فضائح وزارة حساسة ومثيرة ‏للنقاش، تحت طائلة نقله من المركز الحالي ووضعه بتصرف رئيس الحكومة‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يتجه مرجع رئاسي لاستدعاء مرجع أمني ومساءلته عن أموال يدفعها لمواقع الكترونية تتعمّد التهجّم عليه‎.

ـ ترددت معلومات أن هوة كبيرة نشأت بين مرجع روحي ورئيس حزب سياسي بعد أن عنّف الأخير المرجع ‏المذكور إثر موقف له يتصل بالإجراءات القضائية في احدى الوزارات المعنية‎.

ـ علم أنّ جولة سفير أوروبي على القيادات السياسية أتت في اطار التحذير والتنبيه من الطوفان القادم في حال ‏استمر الاشتباك السياسي وإهمال الأزمة الاقتصادية‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎ردٌّ بالتقسيط

تهرّب حزب فاعل من الرد على أسئلة طرحها مرجع سياسي، وجاء الرد غير مكتمل وغير مباشر وبالتقسيط‎.‎

‎*‎خالٍ من المضمون

تبيّن أن ملفاً تم تغليفه بالكثير من بروباغاندا مكافحة الفساد، خالٍ من أي مضمون جدّي، بعد كشف الإعلام لعدد من ‏المعطيات الخاطئة فيه‎.‎