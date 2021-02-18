أسرار الصحف المحلية

الجمهورية

قالت أوساط مالية خلال اجتماع حصل أخيراً إن سلعة حيوية للمواطنين ستواصل الإرتفاع الى حدود الخمسين ألفاً لتغطية رواتب الموظفين والتوقف عن طبع العملة مرة أخرى.

مصدر قريب من مرجع حكومي لا يكنّ مودّة لرئيس تيار أقر بأن الأخير إستنهض عصباً مسيحياً لتعويض الخسارة التي مني بها بعد 17 تشرين.

رفض رئيس حزب في طائفة غير مسيحية إقتراحاً من أحد أركان الحزب برفض المشاركة في الحكومة العتيدة باعتبار أن العهد قد انتهى.

اللواء

يعيش أحد القضاة المكلفين بملف حيوي جداً أجواء اتخاذ قرار صعب، يعتقد أنه سيكون سلبياً!

تسود حالة من الاستياء لدى جمهور في جغرافيا واسعة، من حجب بعض المحطات عن هذه المناطق؟

أثارت تعيينات جرت في مقر رئاسي جملة أسئلة، لجهة الإمساك بقبضة القرار هناك، لأسباب غير واضحة..

نداء الوطن

تبين أن القرار الصادر عن وزير المالية رقم 893/1 تاريخ 31/12/2020 والرأي الاستشاري لديوان المحاسبة رقم 640/2020 والتعميم الصادر عن وزارة المالية رقم 114 والذي كرس التكليف وجباية الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، يخالف نص المادة 35 من قانون موازنة 2020 التي تفرض استيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان.

رغم تفاقم المشاكل البيئية وتحدياتها الصحية، لا يزال وزير البيئة دميانوس قطار مستنكفاً عن القيام بمهامه في مقابل الحديث عن تحريكه للمجلس الاعلى للمقالع والكسارات الذي يدرس عدداً من طلبات الترخيص “السياسية” خلافاً للقانون والمخطط التوجيهي.

تتجه سفارة الاتحاد الأوروبي في لبنان إلى اتخاذ اجراءات حاسمة تجاه بعض الجهات الرسمية، بعد اكتشاف مخالفة عدد من المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي للمعايير البيئية والشروط الفنية والقانونية.

الأنباء

تبيّن أن فريقاً سياسيا شنّ هجوماً على أحد النواب بناءً على عبارة لم ترد فعلاً في كلام النائب.

يرى مرجع سياسي أن امتعاض حزب فاعل من تيار حاكم هو بداية الوصول إلى النتيجة الطبيعية لعلاقة قامت على المصالح.