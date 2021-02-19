أسرار الصحف المحلية

الجمهورية
– أكدت مصادر قريبة من دولة مؤثرة معنوياً بأنها لا ترفض طروحات مرجع روحي في المطلق لكنها ترى أنها غير ممكنة التطبيق حالياً.
– وصفت أوساط سياسية عدم شمول أحد القطاعات بأولوية تلقّي اللقاح، بأنها تطبيق لقاعدة “نكاية بجاري بحرق شروالي”.
– لم تؤتِ إتصالات حزب فاعل بقوى أخرى نتائج إيجابية بهدف تشكيل جبهة معارضة.
اللواء
– شهدت الأسعار ارتفاعاً هستيرياً منذ الصباح الباكر، بعد ان أخذ سعر الدولار منحى الارتفاع، ضمن صيغة غامضة بين الضغط والشفط؟
– تجري اتصالات لاحتواء توتر طائفي، على خلفية مواقف اثيرت مؤخراً، ولا تخدم الاستقرار في هذه المرحلة…
– لم يستبعد مصدر دبلوماسي غربي عقد لقاء تنسيقي دولي حول لبنان، بعد جمع المعلومات الثابتة من السفراء المعنيين، في غضون نهاية الشهر الجاري.
نداء الوطن
– تردد أن مستشاراً في قصر بعبدا زار سوريا منذ أيام، ولم تخل زيارته من التطرق إلى استحقاق لبناني يشارك في خوضه المستشار “بشراسة”.
– تحدثت معلومات ديبلوماسية عن وجود شوائب مالية هائلة في عدد من السفارات اللبنانية في الخارج، والتي تزايدت بفعل استغلال اجراءات “كورونا” وقيود التحويلات المصرفية من لبنان.
– تنشغل أروقة وزارة الطاقة والمياه في التحضير لرفع تعرفة كهرباء لبنان ورسوم الاشتراك بالمياه بالتزامن مع الارتفاع الأسبوعي لأسعار المحروقات.
الأنباء
– موقف متمايز لمرجعية قضائية حول قرار كان موضع جدل كبير.
– فريق سياسي يحاول تسويق لمبادرة سياسية لمرجعية دولية في الأسابيع المقبلة كبديل لمبادرة قائمة سبق والتزم بها.