أسرار الصحف المحلية

الجمهورية

– أكدت مصادر قريبة من دولة مؤثرة معنوياً بأنها لا ترفض طروحات مرجع روحي في المطلق لكنها ترى أنها غير ممكنة التطبيق حالياً.

– وصفت أوساط سياسية عدم شمول أحد القطاعات بأولوية تلقّي اللقاح، بأنها تطبيق لقاعدة “نكاية بجاري بحرق شروالي”.

– لم تؤتِ إتصالات حزب فاعل بقوى أخرى نتائج إيجابية بهدف تشكيل جبهة معارضة.

اللواء

– شهدت الأسعار ارتفاعاً هستيرياً منذ الصباح الباكر، بعد ان أخذ سعر الدولار منحى الارتفاع، ضمن صيغة غامضة بين الضغط والشفط؟

– تجري اتصالات لاحتواء توتر طائفي، على خلفية مواقف اثيرت مؤخراً، ولا تخدم الاستقرار في هذه المرحلة…

– لم يستبعد مصدر دبلوماسي غربي عقد لقاء تنسيقي دولي حول لبنان، بعد جمع المعلومات الثابتة من السفراء المعنيين، في غضون نهاية الشهر الجاري.

نداء الوطن

– تردد أن مستشاراً في قصر بعبدا زار سوريا منذ أيام، ولم تخل زيارته من التطرق إلى استحقاق لبناني يشارك في خوضه المستشار “بشراسة”.

– تحدثت معلومات ديبلوماسية عن وجود شوائب مالية هائلة في عدد من السفارات اللبنانية في الخارج، والتي تزايدت بفعل استغلال اجراءات “كورونا” وقيود التحويلات المصرفية من لبنان.

– تنشغل أروقة وزارة الطاقة والمياه في التحضير لرفع تعرفة كهرباء لبنان ورسوم الاشتراك بالمياه بالتزامن مع الارتفاع الأسبوعي لأسعار المحروقات.

الأنباء

– موقف متمايز لمرجعية قضائية حول قرار كان موضع جدل كبير.

– فريق سياسي يحاول تسويق لمبادرة سياسية لمرجعية دولية في الأسابيع المقبلة كبديل لمبادرة قائمة سبق والتزم بها.