أسرار الصحف المحلية

النهار

– تراجع احد النواب عن عقد مؤتمر صحافي لتوضيح مجريات عملية التلقيح التي جرت واخذت ضجة كبيرة.

– يُتوقّع أن يشارك تنظيم سياسي جنوبي قديم في التحركات المطلبية المقبلة بعد مواقف رئيسه

– يقول أحد النواب البارزين إنّ قوى 14 آذار عادت إلى الواجهة من خلال المواقف السياسية وليس عبر التنظيم الذي كان يجمع جميع القوى المنضوية في هذا الفريق.

– اعتبر وزير سابق ان مذكرة “التيار الوطني الحر” الى الفاتيكان تأتي في اطار تباعده مع بكركي وتبرز كمحاولة التفاف على البطريركية المارونية ما يعمق هذا التباعد

– يقول مسؤول سياسي في احد الاحزاب المسيحية ان حزبه لا يزال مترددا في خوض الانتخابات النيابية الفرعية اذا حصلت في مواعيدها وهي تفضل تأجيل الاستحقاق لعدم وقوعها في الاحراج.

الجمهورية

– لا تزال القطيعة قائمة بين مرجع حكومي ووزيرة في حكومته بسبب ما يصدر عنها من مواقف متسرعة ومتناقضة تحرج العديد من زملائها لتدخّلها في أمور من إختصاصهم وصلاحياتهم.

– يعمل محيطون بمرجعية روحية على تزكية مواقفه لدى جهات دولية ليكون صوته مسموعاً وله تأثير كبير في الأيام المقبلة.

– نفت أوساط مسؤول كبير خبراً سرّبته مصادر وزارة معنية معتبرةً أن هذه الوزارة تحاول تخبئة فضيحتها برمي التهمة على الآخرين.

اللواء

– سجلت بعض المصارف ذات الامتداد الإقليمي والدولي أرباحاً كبيرة، خلال العام “الكورونالي” المنصرم!

– طُلب من النواب الذين تلقوا اللقاح، الإسراع إلى إصدار تغريدات أو بيانات، تشدّد على ان اسماءهم أُدرجت على المنصة!

– تعتقد مصادر دبلوماسية غربية ان عاصمة نافذة في المنطقة، لا ترغب برؤية تقدّم في مبادرة دولة كبرى، على خلفية خلافات ناشئة في ما خص ملفات معروفة.

نداء الوطن

– أظهر تقرير المفتشية الصحية والاجتماعية في التفتيش المركزي ان مستشفى رياق الحكومي الذي أعلنت وزارة الصحة انها أوقفت اعتماده كمركز للتلقيح، لم يكن مدرجاً من الأساس ضمن مراكز التلقيح ما طرح تساؤلات حول مدى التزام الوزارة بقائمة المراكز المعتمدة.

– تردد أنّ ردة فعل أحد المعنيين إزاء تلقيح بعض النواب، جاءت رداً على اعتراض اللجان النيابية على بنود الاتفاقية مع البنك الدولي حول دعم الأسر الأكثر فقراً وتخفيض العمولة من 6% إلى1%.

– أثيرت بلبلة في قصر العدل بعد استدعاء عدد من الصيارفة، إثر اعتراض البعض على قرار تركهم من دون الاستحصال على النشرة القضائية لهم وفقاً للأصول المتبعة.

الأنباء

– حركة سياسية نشطة محورها مواقف زعيم سياسي ومرجع روحي، باتت تشكل قلقاً متزايداً لدى فريق الحُكم.

– تنمّر مستغرب بحق ممثل رفيع لمؤسسة دولية في لبنان من قبل مسؤول رسمي يفترض به أن يكون اكثر رصانة في تصريحاته.