أسرار الصحف المحلية

النهار

– ىبعد ما سمي فضيحة تلقيح عدد من النواب، تسربت اخبار امس عن كمية اخرى من اللقاحات تم تخصيصها من وزير الصحة الى “حزب الله” لتلقيح قياداته العليا، لكن شيئا لم يتأكد في هذا المجال.

– ارتفاع اسعار اللحوم في الاسواق مرده لا الى غلاء الاسعار عالميا ولا الى نقص الدولار بل الى جشع التجار المتواطئين مع مسؤولين في وزارتي الزراعة والاقتصاد يغطون هذه التجارة ويستفيدون منها.

– قال احد النواب ان انفجار العلاقة ما بين ممثل البنك الدولي ومجلس النواب حركه خفض عمولة البنك والكلفة التشغيلية في القرض المخصص لمساعدة العائلات الاكثر حاجة ما يلحق ضررا بمجموعة من المستفيدين.

– يتروى رئيس حزب مسيحي في إجراء انتخابات رئاسية للمرة الثانية خوفاً من إحداث شرخ في الحزب، وعُلم أنّ الاتصالات مع المعارضين مستمرة ولكن مكانك راوح.

– يؤكد نائب بارز أنّ جولات مرجع حكومي سابق لا تعني أنّ هناك حكومة، بل هو يسعى إلى خلاص لبنان قبل الانهيار الكبير وإلى فضح من يعرقلون تأليف الحكومة.

اللواء

– تركزت مهمة وفد كتلة نيابية لدى مرجع روحي، على تقدير دوره، بعد حملة من نائب بواسطة إعلامي مقرَّب منه.

– تحرص لجنة منظمي لقاء بكركي على منع صدور مواقف، أو شعارات، تتناول طرفاً لبنانياً، حرصاً على إبقاء الأبواب المفتوحة للتواصل.

– فهم أن مهمة مسؤول غير مدني، تناولت وقف التباعد بين مرجعية روحية، وحزب فاعل، بعد مواقف متباينة صدرت مؤخراً.

نداء الوطن

– لوحظ في الآونة الأخيرة تعاظم الشكاوى لدى المحامين بسبب إقفال مرفق القضاء وفقدان العشرات منهم مصادر دخلهم.

– وجهت بعض شركات إعادة التأمين في الخارج مراسلات للشركات المحلية تؤكد وجوب التريّث في البت بطلبات التعويض عن أضرار انفجار المرفأ، في ظل ادعاء مكتب الدفاع في نقابة المحامين والمحقق العدلي على إدارة واستثمار مرفأ بيروت كشخص معنوي مسؤول بالمال.

– يحاول رئيس بلدية عكاري، كان محسوباً على “التيار الوطني الحر” واستقال من رئاسة اتحاد بلديات للترشح للإنتخابات النيابية، التقرّب من تيار سياسي آخر من أجل الترشح على لائحته في الإنتخابات المقبلة.

الانباء

– حملة معروفة الخلفيات والأهداف عبر مواقع التواصل استبقت مناسبة شعبية برمزية وطنية.

– ملف قضائي مرتبط بتحركات احتجاجية سلك اتجاهاً لم يُعتمد طوال الأشهر الماضية بعد التحركات الشعبية.