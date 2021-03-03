أسرار الصحف المحلية

النهار
سأل وزير سابق عما اذا كانت التحركات المفاجئة امس انطلقت عفوية ام بايعاز للضغط السياسي سواء للدفع باتجاه تسريع تأليف الحكومة او للرد على بكركي و”تضييع البوصلة”، وقد استجاب لها كثر من دون ادراك لابعادها.
يقول أحد القضاة المتقاعدين، أن المعلومات حول انفجار مرفأ بيروت يمكن ان تكون متوافرة بالاطنان، لكن الخوف من بلوغ اماكن حساسة والقلق من أي اهتزاز أمني مفتعل، يفرملان التحقيق
يعود الكلام عن عقوبات اميركية تشمل شخصيات لبنانية متهمة بالتعامل مع “حزب الله” وتمويل نشاطات ارهابية من دون تأكيد الامر او نفيه من اي مصدر رسمي أميركي.
البناء
خفايا
قالت مصادر نيابيّة إن شهر آذار سيكون حاسماً في المسار الحكوميّ، حيث سيتم الانتقال إلى طروحات بديلة عن الحكومة إذا لم تتشكل حكومة قبل نهاية آذار ويجري التداول بخيارَيْ مؤتمر حوار تستضيفه فرنسا أو قطر أو قبول الذهاب إلى انتخابات مبكرة من الذين كانوا يقفون ضدها.
كواليس
قال دبلوماسي أوروبي إن معيار التقدّم نحو العودة الأميركية الإيرانية للاتفاق النووي يتمثل بقبول الفريقين اعتبار ترجمة أوروبا لالتزاماتها في الاتفاق بموافقة أميركيّة نقطة وسط نحو العودة للاتفاق. وهذا يعني تفعيل الآلية الماليّة أنستيكس للمتاجرة الأوروبيّة الإيرانية وإعفائها من العقوبات الأميركية.
اللواء
استنفرت سفارات دول كبرى لمعرفة اتجاهات الاحتجاجات الجارية، وربط ذلك، بالبحث عن مسارات للأزمة، تضعها على طريق المعالجة أو توسيع الإنفجار..
اعتبرت مصادر نيابية أن قطباً نيابياً، وقع في دعسة ناقصة، لم يكن لها مبرر لجهة الحملة على مسؤول دولي!
لوحظ أنه مع الصعود الهستيري للدولار، تتراجع العملات الصعبة الأخرى!
نداء الوطن
خلافاً للمعايير الصحية والعمرية المحددة في المنصة، شوهد أحد كبار تجار المجوهرات يتلقى اللقاح برفقة جميع أفراد عائلته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، في الأسبوع الثاني من المرحلة الأولى من حملة التلقيح.
تمّ توزيع 8000 بطاقة مساعدة عينية من قبل إحدى المنظمات بالتعاون مع هيئة رسمية في مدينة بيروت، تتيح لحاملها شراء المواد الغذائية من إحدى الاستهلاكيات الكبرى.
يشدد مرجع مالي على ان التدقيق الجنائي سيظهر بوضوح الاختلاسات التي حصلت في لبنان بين العامين 1989 و 1991 بشكل يخرج عن الأصول المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية .