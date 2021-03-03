أسرار الصحف المحلية

النهار

سأل وزير سابق عما اذا كانت التحركات المفاجئة امس انطلقت عفوية ام بايعاز للضغط السياسي سواء للدفع ‏باتجاه تسريع تأليف الحكومة او للرد على بكركي و”تضييع البوصلة”، وقد استجاب لها كثر من دون ادراك ‏لابعادها‎.‎

يقول أحد القضاة المتقاعدين، أن المعلومات حول انفجار مرفأ بيروت يمكن ان تكون متوافرة بالاطنان، لكن ‏الخوف من بلوغ اماكن حساسة والقلق من أي اهتزاز أمني مفتعل، يفرملان التحقيق

يعود الكلام عن عقوبات اميركية تشمل شخصيات لبنانية متهمة بالتعامل مع “حزب الله” وتمويل نشاطات ‏ارهابية من دون تأكيد الامر او نفيه من اي مصدر رسمي أميركي‎.‎

البناء‎

خفايا‎

قالت مصادر نيابيّة إن شهر آذار سيكون حاسماً في المسار الحكوميّ، حيث سيتم الانتقال إلى طروحات بديلة عن ‏الحكومة إذا لم تتشكل حكومة قبل نهاية آذار ويجري التداول بخيارَيْ مؤتمر حوار تستضيفه فرنسا أو قطر أو ‏قبول الذهاب إلى انتخابات مبكرة من الذين كانوا يقفون ضدها‎.

كواليس‎

قال دبلوماسي أوروبي إن معيار التقدّم نحو العودة الأميركية الإيرانية للاتفاق النووي يتمثل بقبول الفريقين اعتبار ‏ترجمة أوروبا لالتزاماتها في الاتفاق بموافقة أميركيّة نقطة وسط نحو العودة للاتفاق. وهذا يعني تفعيل الآلية ‏الماليّة أنستيكس للمتاجرة الأوروبيّة الإيرانية وإعفائها من العقوبات الأميركية‎.‎

اللواء‎

استنفرت سفارات دول كبرى لمعرفة اتجاهات الاحتجاجات الجارية، وربط ذلك، بالبحث عن مسارات للأزمة، ‏تضعها على طريق المعالجة أو توسيع الإنفجار‎..

اعتبرت مصادر نيابية أن قطباً نيابياً، وقع في دعسة ناقصة، لم يكن لها مبرر لجهة الحملة على مسؤول دولي‎!

لوحظ أنه مع الصعود الهستيري للدولار، تتراجع العملات الصعبة الأخرى‎!‎

نداء الوطن‎

خلافاً للمعايير الصحية والعمرية المحددة في المنصة، شوهد أحد كبار تجار المجوهرات يتلقى اللقاح برفقة جميع ‏أفراد عائلته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، في الأسبوع الثاني من المرحلة الأولى من حملة التلقيح‎.

تمّ توزيع 8000 بطاقة مساعدة عينية من قبل إحدى المنظمات بالتعاون مع هيئة رسمية في مدينة بيروت، تتيح ‏لحاملها شراء المواد الغذائية من إحدى الاستهلاكيات الكبرى‎.‎

يشدد مرجع مالي على ان التدقيق الجنائي سيظهر بوضوح الاختلاسات التي حصلت في لبنان بين العامين 1989 و 1991 بشكل يخرج عن الأصول المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية .