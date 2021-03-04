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أسرار الصحف المحلية

4 - مارس - 2021
صحف

صحف

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النهار

– يسيطر جفاء على علاقة الرئيس نبيه بري بالمفتي الجعفري الممتاز احمد قبلان اذ تمتنع محطة “ان بي ان” عن بث تصاريحه ومواقفه المتشنجة دائما.

– يقول عامل في احد المختبرات الطبية في منطقة الجناح ان مرجعا صحيا رسميا يرسل يوميا عشرات الفحوص للكورونا ويطلب ان تأتي نتيجتها “ايجابية”

– تمنى أحد المراجع السياسية على محازبيه ومناصريه عدم التصادم مع المحتجين وأخذ الحيطة والحذر، لأنّ هناك مخططاً لجرّ حزبه وجمهوره إلى فتنة “لم يحصلوا عليها لا ماضياً ولا حاضراً”.

– لوحظ أنّ الإعلام العربي والخليجي تحديداً وضع حراك الشارع في الخانة السياسية وضمن الانقسامات التي تحصل في لبنان، وبعضهم أعطاه مساحة واسعة من خلال النقل المباشر.

الجمهورية

– إضطر محافظ للإستغناء عن خدمات ضابط سابق كان مستشاراً له على خلفية إنشاء جمعية ذات صلة بإنفجار المرفأ.

– إنتقدت أوساط إعلامية نكوث وزراء بتعهداتهم حيال إدراج أحد القطاعات المهمة على لائحة الأولويات لأخذ اللقاح ما يدل على استخفافهم بهذا القطاع.

– يتردد أن حركة مسؤول أمني التي يقوم بها لإنجاز ملف حساس لن تهدأ حتى تؤتي ثمارها.

اللواء

– يعتقد وزير مقرّب من مرجع روحي أنه من دون تفاهم بين واشنطن وطهران من الصعب، رؤية باب انفراج في لبنان.

– لا يُخفي وسيط في الأزمة الراهنة، من ضيق صدر مَنْ يلتقيهم، بعدما عجزت كل المبادرات عن إحداث ولو خرق محدود، ولو على مستوى الوزارة السيادية العالقة!

– تخوف قطب نيابي من التوجه لإطباق عتمة شاملة على البلد، عبر المطالبة بتمويل الكهرباء من دون إصلاحات!

نداء الوطن

– يردّد مسؤول كبير في مؤسسة كهرباء لبنان أنّ الاحتياطي من الفيول قد يكفي حتى شهر نيسان “شرط الإبقاء على سياسة التقنين القاسية”.

– يتردّد أن إحدى الشركات الخاصة وقعت على اتفاق مبدئي مع السلطات الروسية لاستقدام اللقاح الروسي.

– تبيّن أنّ جهازاً أمنياً قام بتحريك عدد من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة إعلامي متابع لقضية انفجار مرفأ بيروت.

الأنباء

– عدم استكمال التحركات التي انطلقت أول من أمس، أوحى بأن أمراً غير عفوي تم تدبيره وانقضى راهناً.

– جهات غير رسمية سيكون لها دور أساسي قريبا في ملف صحي.

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