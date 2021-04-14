أسرار الصحف المحلية

أسرار النهار

يعاني اطباء الاسنان من انكفاء اللبنانيين والخليجيين الذين كانوا يقصدونهم خصوصا بعدما ارتفعت اسعار المواد الاساسية للعمل بشكل يفوق قدرة المواطنين على تحملها.

ينقل عن مرجع سياسي، أنه ولدى الإستفسار عن مواقفه الأخيرة من قبل أحد أصدقائه، قال لم أطالب باستقالة رئيس الجمهورية ولا أريد مشاكل مع أحد، فالناس بدأوا يجوعون.

يتخوف خبير نفطي من ان تكون سوريا بتوقيعها العقد مع الشركة الروسية تضع لبنان امام امر واقع لان الطرف الروسي لن يرضى بتقليص المساحة المخصصة للتنقيب التي تضمنها العقد.

عكس موقف وزير سابق قريب من مرجعية روحية، عبر انتقاده من هاجموا هذه المرجعية، استياءً من قبلها للحملات التي تُشَنّ عليها، وخصوصاً ممّن يُعتبرون من أهل البيت.

الجمهورية

لاحظت أوساط متابعة لحركة سفر اللبنانيين إلى الخارج أن عدد المهاجرين والطلبات المقدمة إلى إحدى السفارات الأجنبية بلغ رقماً قياسياً.

كشف مدير مؤسسة تربوية عريقة أنه لم يعد أحد يطلب منه خدمة إدخال طلاب جدد الى مؤسسته خلافاً للماضي بسبب الأزمة المالية.

بدأ فريق في مؤسسات الدراسات والأبحاث جمع الوثائق التي تم الإستناد اليها والتي قادت الى اتفاق الطائف.

اللواء

عرف من بين الشخصيات التي ستوجه الدعوة إليها لزيارة موسكو، شخصيات مسيحية موالية ومعارضة، بعد زيارة دبلوماسية رفيعة لدولة إقليمية مؤثرة..

تمكن لقاء عقد قبل يومين من إحتواء «توتر خفي» على مساحة ذات وضع حسّاس، على خلفية التهريب خارج الحدود..

يلجأ بعض «السوبرماركات» المعروفة، إلى تغيير أسعار السلع الرمضانية بين ساعة وساعة، لدرجة تثير الريبة، والأسئلة حول مؤسسات الحماية من قبل الدولة والمجتمع المدني.

نداء الوطن

تتجه وزارة الاقتصاد الى فرض زيادة مركبة على سعر ربطة الخبز، تشمل زيادة مقطوعة بقيمة 300 ليرة للموزعين وزيادة نسبية تتغير وفق معدل سعر الصرف الأسبوعي لصالح الأفران.

استغربت مصادر سياسية تصريحات السفير السوري بعد لقائه وزير الخارجية، حيث استعمل عبارات تُعبِر عن “رضاه” و”ارتياحه” و”قبوله” خلافاً للغة التخاطب الديبلوماسية المعتمدة، معتبرةً أنّ “روح الوصاية لا تزال تسكن عقله”.

سرّبت أوساط رئيس الحكومة اسباباً جديدة حول الغاء زيارته العراق، فربطت الأمر بضغط تعرّض له الجانب العراقي بسبب موقف دياب من توقيع المرسوم التعديلي للحدود البحرية.