أسرار الصحف المحلية

اللواء
– تعيش القيادات اللبنانية على اختلافها أجواء “انتظار قاتل” نظراً لانعدام المعلومات والرؤية حول المستقبل.
– أبلغ قطب نيابي مرجعاً أنه بلغ “السيف الزبى” بعلاقته مع رئيس حزب موالٍ، بعد وقبل اندلاع الاشتباك الحكومي!
– تاريخه، لم تنتهِ عملية الإجازة لبعض الشركات الخاصة باستيراد بعض اللقاحات، ومن بينها لقاحات أميركية!
النهار
– روّج المعارضون للرئيس حسان دياب أمس ما مفاده أنه عاد خالي الوفاض لأنه سافر اصلاً بناء لمواعيد سابقة أعدها له الوزير دميانوس قطار لإتفاق عمل إستشاري أو أكاديمي بعد تركه منصبه.
– سرت أخبار عن بطاقات امنية جديدة تخص “حزب الله” وقد اضيفت عليها “تراخيص” حمل سلاح لم تكن تدون عليها سابقًا.
– يتهم الفريق الرئاسي مسؤول حزبي ومستشار سابق بتسريب المحضر المفترض لإجتماع وفد حزبي مع ديفيد هيل.
– يكثر الحديث عن طائرات تحمل مواشي تغادر لبنان إلى أحد بلدان المنطقة، بشكل يومي، وهي مدعومة من الدولة وتباع بالعملة الصعبة.
– قال موفد دولي إن لقاءه يوم وصوله إلى لبنان مع بعض التيارات السياسية، كان عابرًا وغير مثمر، وقد غاب عنه أحد النواب الذي كان من المفترض أن يحضر.
نداء الوطن
– تبين ان احد الموقوفين في ملف عمولات البواخر، قد جرى نقله منذ اسابيع الى احد المستشفيات الخاصة لقضاء مدة التوقيف بظروف فندقية.
– علم ان سفارة ارمينيا في لبنان اصدرت منذ نحو عام ونصف العام 28 ألف جواز سفر للبنانيين من اصل ارمني.
– علم أنّ رئيس التفتيش المركزي منع وكالة عالمية من إجراء مقابلة مصورة مع مدير عام ادارة المناقصات.
الأنباء
– الاستقالات تتوالى في سلطة دستورية أساسية وشبح الفراغ يهدد رأس الهرم.
– زيارة خارجية لمسؤول رفيع غير واضحة لناحية التوقيت كما طبيعة المساعدات التي سيطلبها من الدولة المضيفة.
الجمهورية
– توالت التبليغات الى مرجعيات سياسية ونيابية مخافة حصول خروقات أمنية تستهدفهم أو لإحياء الفتنة في مناطق حساسة.
– بعد فشل محاولات تأليف الحكومة وحل الأزمة السياسية بدأت الأنظار تتجه الى الماكينات الإنتخابية حيث بدأ بعضها بالإستعداد للإنتخابات التي ستجرى بعد عام.
– يقول مطلعون على الحركة الخارجية حيال تأليف الحكومة إنّ ” الأم المستأجرة ليست كالثكلى” أي أن الزوار يتحدثون ويرحلون ونحن أهل الفقيد.