أسرار الصحف المحلية

اللواء‎

– تعيش القيادات اللبنانية على اختلافها أجواء “انتظار قاتل” نظراً لانعدام المعلومات والرؤية حول المستقبل‎.

– أبلغ قطب نيابي مرجعاً أنه بلغ “السيف الزبى” بعلاقته مع رئيس حزب موالٍ، بعد وقبل اندلاع الاشتباك ‏الحكومي‎!

– تاريخه، لم تنتهِ عملية الإجازة لبعض الشركات الخاصة باستيراد بعض اللقاحات، ومن بينها لقاحات أميركية‎!‎

النهار‎

– روّج المعارضون للرئيس حسان دياب أمس ما مفاده أنه عاد خالي الوفاض لأنه سافر اصلاً بناء لمواعيد سابقة ‏أعدها له الوزير دميانوس قطار لإتفاق عمل إستشاري أو أكاديمي بعد تركه منصبه‎.

– سرت أخبار عن بطاقات امنية جديدة تخص “حزب الله” وقد اضيفت عليها “تراخيص” حمل سلاح لم تكن تدون ‏عليها سابقًا‎.

– يتهم الفريق الرئاسي مسؤول حزبي ومستشار سابق بتسريب المحضر المفترض لإجتماع وفد حزبي مع ديفيد ‏هيل‎.

– يكثر الحديث عن طائرات تحمل مواشي تغادر لبنان إلى أحد بلدان المنطقة، بشكل يومي، وهي مدعومة من الدولة ‏وتباع بالعملة الصعبة‎.

– قال موفد دولي إن لقاءه يوم وصوله إلى لبنان مع بعض التيارات السياسية، كان عابرًا وغير مثمر، وقد غاب عنه ‏أحد النواب الذي كان من المفترض أن يحضر‎.‎

نداء الوطن‎

– تبين ان احد الموقوفين في ملف عمولات البواخر، قد جرى نقله منذ اسابيع الى احد المستشفيات الخاصة لقضاء ‏مدة التوقيف بظروف فندقية‎.

– علم ان سفارة ارمينيا في لبنان اصدرت منذ نحو عام ونصف العام 28 ألف جواز سفر للبنانيين من اصل ارمني‎.

– علم أنّ رئيس التفتيش المركزي منع وكالة عالمية من إجراء مقابلة مصورة مع مدير عام ادارة المناقصات‎.‎

الأنباء

– الاستقالات تتوالى في سلطة دستورية أساسية وشبح الفراغ يهدد رأس الهرم‎.‎

– زيارة خارجية لمسؤول رفيع غير واضحة لناحية التوقيت كما طبيعة المساعدات التي سيطلبها من الدولة المضيفة‎. ‎

الجمهورية

– توالت التبليغات الى مرجعيات سياسية ونيابية مخافة حصول خروقات أمنية تستهدفهم أو ‏لإحياء الفتنة في مناطق حساسة.‏

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– بعد فشل محاولات تأليف الحكومة وحل الأزمة السياسية بدأت الأنظار تتجه الى ‏الماكينات الإنتخابية حيث بدأ بعضها بالإستعداد للإنتخابات التي ستجرى بعد عام.‏

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– يقول مطلعون على الحركة الخارجية حيال تأليف الحكومة إنّ ” الأم المستأجرة ليست ‏كالثكلى” أي أن الزوار يتحدثون ويرحلون ونحن أهل الفقيد.‏