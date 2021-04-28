أسرار الصحف المحلية

النهار
– تصرّ القاضية غادة عون على متابعة ملف شركة مكتّف وقد عاتبت القاضي سامر ليشع لتعامله مع الملف من دون إذن منها.
– قال وزير سابق أن الحكومة الجديدة قد تمهّد الطريق أمام حلول ممكنة لكن يجب عدم بناء آمال كبيرة عليها.
– أعلن أحد الإعلاميّين عن إقفال حساباته على فيسبوك وانستغرام لأسباب قال “انها تبقى مجهولة”.
– يكرّر المسؤولون الفرنسيون استياءهم من كل الطاقم السياسي اللبناني لعدم التزامه الوعود التي أطلقها في قصر الصنوبر.
اللواء
– أصيب الطاقم الرئيسي في سفارة دولة كبرى بفايروس كورونا، والتزم الإجراءات المطلوبة لجهة الحجر وسواه!
– فهم أن زيارة دبلوماسي أوروبي إلى رئيس تيّار حزبي جاءت على خلفية دينية من رئيس حزب إلى رئيس حزب مماثل!
– احتلت قضية المداهمة لشركة مالية، مقرها عوكر، محور المحادثات بين مرجعين، في الساعات الماضية.
نداء الوطن
– أفاد مصدر متابع لفضيحة تهريب الكبتاغون في شحنة الرمان، ان السلطات المعنية قد تبلغت بضبط الشحنة منذ حوالى الشهرين من قبل السلطات السعودية، ولم تباشر التحقيقات الا بعد الاجراء السعودي ونشر الفضيحة على وسائل الاعلام.
– تبذل جهات سياسية مساعي لاخلاء سبيل الموقوفين في فضيحة العمولات والسمسرات في ملف استئجار البواخر، حيث يتذرع بعضهم بمرور الزمن على الجريمة.
– لوحظ ان تجار المواد الغذائية باتوا يمتنعون عن عرض السلع المدعومة في الصالات ويقتصر تسليمها الى الجهات الحزبية بناء على توصية من وزارة الاقتصاد.
الجمهورية
– مرحلة “القطيعة التامة”…
بلغ العتاب بين قطبين من تكتل نيابي كبير مرحلة القطيعة التامة بعد التهديد بتبادل كشف النوايا والخطط الفاشلة.
– هذا ما أكده حزب مسيحيّ
أكد حزب مسيحي أنّه لم يتبلّغ من مرجعية روحية دعوة الى أي لقاء مع تيار غير حليف.
– القاعدة الحزبية والاحتفال
إدّعت قيادة حزب على خلاف مع أحد كبار مسؤوليه أن القاعدة الحزبية معها وأن احتفالاً نظمه هذا المسؤول لم تحضره سوى قلة.
الأنباء
-تزاحم قضائي
التزاحم لا يزال سيد الموقف في قضية قضائية من دون اي اكتراث لقرارات صدرت بهذا الخصوص.
-مطلب مستجد
مطلب مستجد لتيار سياسي على خط ملف تفاوضي يتعارض وثوابت اساسية بحصره باطاره التقني.