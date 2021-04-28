أسرار الصحف المحلية

النهار

– تصرّ القاضية غادة عون على متابعة ملف شركة مكتّف وقد عاتبت القاضي سامر ليشع لتعامله مع ‏الملف من دون إذن منها‎.‎

– قال وزير سابق أن الحكومة الجديدة قد تمهّد الطريق أمام حلول ممكنة لكن يجب عدم بناء آمال كبيرة ‏عليها‎.‎

– أعلن أحد الإعلاميّين عن إقفال حساباته على فيسبوك وانستغرام لأسباب قال “انها تبقى مجهولة‎”.‎

– يكرّر المسؤولون الفرنسيون استياءهم من كل الطاقم السياسي اللبناني لعدم التزامه الوعود التي أطلقها ‏في قصر الصنوبر‎.‎

اللواء‎

– أصيب الطاقم الرئيسي في سفارة دولة كبرى بفايروس كورونا، والتزم الإجراءات المطلوبة لجهة الحجر وسواه‎!

– فهم أن زيارة دبلوماسي أوروبي إلى رئيس تيّار حزبي جاءت على خلفية دينية من رئيس حزب إلى رئيس حزب ‏مماثل‎!

– احتلت قضية المداهمة لشركة مالية، مقرها عوكر، محور المحادثات بين مرجعين، في الساعات الماضية‎.‎

نداء الوطن‎

– أفاد مصدر متابع لفضيحة تهريب الكبتاغون في شحنة الرمان، ان السلطات المعنية قد تبلغت بضبط الشحنة منذ ‏حوالى الشهرين من قبل السلطات السعودية، ولم تباشر التحقيقات الا بعد الاجراء السعودي ونشر الفضيحة على ‏وسائل الاعلام‎.‎

– تبذل جهات سياسية مساعي لاخلاء سبيل الموقوفين في فضيحة العمولات والسمسرات في ملف استئجار ‏البواخر، حيث يتذرع بعضهم بمرور الزمن على الجريمة‎.‎

– لوحظ ان تجار المواد الغذائية باتوا يمتنعون عن عرض السلع المدعومة في الصالات ويقتصر تسليمها الى الجهات ‏الحزبية بناء على توصية من وزارة الاقتصاد‎.‎

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الجمهورية

– مرحلة “القطيعة التامة”…‏

‏بلغ العتاب بين قطبين من تكتل نيابي كبير مرحلة القطيعة التامة بعد التهديد بتبادل كشف ‏النوايا والخطط الفاشلة.‏

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– هذا ما أكده حزب مسيحيّ

‏أكد حزب مسيحي أنّه لم يتبلّغ من مرجعية روحية دعوة الى أي لقاء مع تيار غير حليف.‏

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– القاعدة الحزبية والاحتفال

‏إدّعت قيادة حزب على خلاف مع أحد كبار مسؤوليه أن القاعدة الحزبية معها وأن احتفالاً ‏نظمه هذا المسؤول لم تحضره سوى قلة.‏

الأنباء

-‎تزاحم قضائي

التزاحم لا يزال سيد الموقف في قضية قضائية من دون اي اكتراث لقرارات صدرت بهذا الخصوص‎.‎

-‎مطلب مستجد

مطلب مستجد لتيار سياسي على خط ملف تفاوضي يتعارض وثوابت اساسية بحصره باطاره التقني‎.‎