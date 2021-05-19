أسرار الصحف المحلية

النهار

لوحظ أنّ عدداً من المطاعم، وحتى الكبيرة منها، أقفل في الأيام القليلة الماضية مع ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج وانخفاض الحركة إلى حدّ كبير.

تردد ان وزيراً سابقاً كان في صدد الاعلان عن حراك سياسي جديد وارجأ الامر لبعض الوقت ريثما تتبدل بعض الظروف المحيطة.

يسري في اوساط الصيادلة ان نقيبهم غسان الامين هو وكيل ادوية عدة ومصلحته في عدم التوزيع حاليا بانتظار رفع الاسعار.

بات واضحا أن “التيار الوطني الحر” قد اتخذ قرار التخلص من المدير العام لادارة المناقصات جان العليّة من ضمن اقرار قانون الشراء العام.

اللواء

يجري التدقيق في بيانات الإصابات بالكورونا، إذ تبيّن وفقاً لمعلومات طبية أن الأمر يتعلق بحجم الفحوصات، ولغاية في «نفس يعقوب» اقتصادياً..

ما تزال المؤسسات الإقتصادية والتجارية تعتمد على صرافين من الفئة الأولى للحصول على الدولارات المطلوبة لتبادل العمليات التجارية.

أثارت مسؤولة أوروبية مع مرجع مسؤول إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وسمعت جواباً، بقي في الإطار العام!

نداء الوطن

تبين ان الأشهر السابقة لتوقيع عقد استقدام البواخر في العام 2012 قد شهدت زيارات متتالية لوزراء ومستشارين سابقين الى تركيا، لمناقشة مضمون دفاتر الشروط.

تخشى جهات رقابية من وجود دوافع مقصودة لتخريب المكننة وبرنامج المعلوماتية في وزارة المالية لإخفاء بيانات ومعلومات وإيصالات وتصاريح تتعلق ببعض كبار المكلفين.

تتداول جهات قضائية معلومات عن تورط جهات إدارية وأمنية في معظم عمليات التهريب المنظمة للمحروقات والمواد المدعومة.