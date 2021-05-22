أسرار الصحف المحلية

النهار

– علم أن تعليمات متبادلة أعطيت لقيادات قواتية واشتراكية لعدم الدخول في أي مساجلات على خلفية الكلام الأخير لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حفاظاً على مصالحة الجبل والتنسيق المتواصل بينهما.

– لوحظ أن حالة الإستنفار لحزب “مقاوم” وبعض التنظيمات الموالية له لا زال قائماً، في ظل تحرّكات غير اعتيادية تُشاهد في بعض المناطق اللبنانية.

– توقعت أوساط معنية ان تختلط العلاقات السياسية بين قوى ربطتها سابقا تحالفات اختلاطا واسعا غير مسبوق في المرحلة المقبلة خصوصا مع بدء العد العكسي للاستعدادات للانتخابات النيابية في أيار من العام المقبل .

الجمهورية

– نُقل عن شخصية مسؤولة قولها تعليقاً على الوضع السياسي المأزوم: مع حكم المستشارين لن يبقى حجر على حجر في الدولة ولو كان الأمر بيدي لوضعتهم في السجون.

– كشف مصدر دبلوماسي أن شهر حزيران سيكون حاراً على السياسيين الذين يعطلون تأليف الحكومة ولا يأبهون لإنقاذ بلادهم.

عُلم أن أحد الوزراء سيقوم بمبادرة لتفادي الفراغ في آلية العمل في مؤسسة تُعتبر سلطة مستقلة.

اللواء

– طوّر حزب بارز نظام الرعاية الاجتماعية في بيئته من خلال إيجاد أجهزة مسح للبطالة وأخرى لإيجاد فرص العمل.

– استبعد وزير مصرفي سابق أن تعطي منصة “صيرفة” الخاصة بالمصرف المركزي نتائج ملموسة قبل أيلول المقبل؟!

– تمكن مرجع نيابي، من استنباط مخرج لاحتواء التوتر، بالإشارة إلى ثغرة شكلية في الرسالة الرئاسية!

نداء الوطن

– تبين ان ادارة قناة الحرة في واشنطن، حاولت قدر استطاعتها “خدمة” الجهة السياسية التي ينتمي اليها شربل وهبه، وحذف القسم الأساسي والأكبر من الإساءات التي أطلقها. والتي لو تم بثها لشكلت ضربة قاضية لفريقه السياسي عربياً كما محليا.

– تبين ان فذلكة موازنة العام 2021 قد خُصص جزء منها لبند الحماية الاجتماعية، بينما خلت بنود الموازنة من اي اعتماد مخصص لهذه الغاية.

– ابدى وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة امتعاضه من تسريب احد كبار الموظفين مستندات من الوزارة تتعلق بمعاملات الدعم وإخراجها عن سياقها مشيراً الى انه سيقابل التسريب بإحالة المعاملات الى النيابة العامة.

الأنباء

– كان مستغربا صدور قرار بتعيين خلف لمسؤول سابق رغم ان البديل موجود أصلاً.

– خلافات كبيرة وتباين في المواقف حيال قرارات اساسية داخل تيار سياسي بدأت تأخذ اشكالا مختلفة وتخرج الى الاعلام.