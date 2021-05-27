أسرار الصحف المحلية

الجمهورية

– حاولت جهات معنية معرفة الأسماء التي قيل إنها مرشحة فرنسياً للحكومة الجديدة، وعارضتها جهة متهمة بالتعطيل.

– نائب في أحد الأحزاب التي اتهمت باستفزاز مشاعر فئات لبنانية ورموزها أنكر مسؤولية الحزب عما حصل وقال إنها شراذم منشقة.

– سعت مرجعيات إقتصادية للقيام بدور لترتيب حال لإحدى المشاكل الحياتية ولربما نجحت في تمويل خطة موقتة.

اللواء

– تكشف بعض المصادر المصرفية ان تعهداً حصل عليه مسؤول نقدي رفيع من المصارف الكبرى، للتسديد وفقاً للآلية المعلنة بالدولار الأميركي!

– نقل عن مرجع معني استياءه البالغ مما آلت إليه “المبارزة الشخصية” بين طرفي التسوية المنهارة.. وانعكاس ذلك على إصلاح ذات البين بينهما.

– تدرس أطراف لبنانية، على نحو أشد حذراً، حدث استقبال ماكرون لقائد الجيش في الأليزيه!

نداء الوطن

– تنشط شبكة للاتجار بالشيكات المصرفية بين الدوائر العقارية والمصارف، لتسديد الرسوم العقارية عبر شيكات مصرفية يتم سحبها من قبل المودعين لصالح آمر صندوق الخزينة المركزي عن رسوم متوجبة على مكلفين آخرين مقابل اعطائهم نصف قيمتها من قبل المكلف الحقيقي نقداً.

– تبين ان مراقبي وزارة المالية لدى كازينو لبنان يتقاضون حصصاً ومخصصات تتجاوز السقوف المالية المنصوص عنها في قانون سلسلة الرتب والرواتب.

– يعمد بعض المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى تعديل سنوات الخدمة لبعض المضمونين لتمكينهم من الحصول على تعويضات نهاية الخدمة تتجاوز سنوات خدمتهم الفعلية.

الأنباء

– مسؤول أوعز الى فريقه بعدم المشاركة في لقاء دعا إليه حزب سياسي لبحث ملف وطني سيادي.

– مرجعية دولية تطلق مواقف سياسية حول لبنان لافتة من حيث الشكل والمناسبة ما حمّلها رسائل عدة.