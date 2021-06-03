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أسرار الصحف المحلية

3 - يونيو - 2021
صحف

صحف

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النهار

– جاءت تغريدة مسؤول اعلامي عن لقاء بين مرجعين كبيرين محاولاً تجميل الواقع الذي لم يكن جميلا.

– بدأ البعض يتداول باسماء مرشحة لرئاسة الحكومة من باب الابتزاز ليس اكثر ومنها فؤاد مخزومي وفيصل كرامي.

– عُلم أنّ الترتيبات لإمرار استحقاق روحي بتوافق من قيادات سياسية وحزبية تنتمي إلى طائفة المرجعية الروحية، جارية على قدم وساق، فإمّا التمديد لظروف المرحلة أو التوافق على بين المكونات السياسية والروحية.

– دبّ الحماس في الاحزاب والجمعيات المارونية طلباً للمشاركة في اللقاء الذي دعا اليه البابا فرنسيس القادة المسيحيين الكنسيين في تموز المقبل.

الجمهورية

-اختصر وسيطان حزبيان إجتماعهما مع شخصية سياسية بعدما لمسا استحالة تجاوبه مع مبادرة وقف تعطيل تأليف الحكومة.

– تسود خلافات بين أصحاب شركات التأمين وأحد الوزراء لرفع تعرفة البوليصة الإلزامية.

– نُقل عن سفير دولة عربية معنية بالشأن اللبناني قوله: رسالتنا الأخيرة للمسؤولين في لبنان تشكيل حكومة في أسرع وقت وإلاّ فإن أمام لبنان سنوات طويلة من الآلالم.

اللواء

– تساءل مودعون عن العمل، إذا ما اضطروا لسحب بعض من ودائعهم بالعملات الصعبة، من المصارف، فهل يسحبونها على سعر 1507 ليرات!

– طرح قرار وزاري تساؤلات حول السرعة في إنهاء ترتيبات العام الدراسي خلال هذا الشهر.

– ساد القلق خلال اجتماع بين مرجعين، وسط تكتم، على الرغم من أن الطبخة شاطت!

نداء الوطن

– عُلِم ان وزير الاشغال بصدد تكليف أكبر الأعضاء سناً في لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت المهندس كريستيان شار بمهام رئيس ومدير عام المرفأ الى حين تعيين رئيس جديد للجنة.

– أشار مرجع أمني سابق إلى أن الاخبار اليومية عن ضبط كميات من المواد المخدرة وإحباط تهريبها ليست سوى إجراءات وهمية لإرضاء بعض الدول المعنية بالملف.

– كثف “التيار الوطني الحر” تدخلاته المتواصلة في القطاع العام والمؤسسات العامة لتحقيق مكاسب لأنصاره ولتعزيز حضوره من خلال المناقلات الإدارية والسيطرة على المراكز الحساسة.

الأنباء

– مستشاران لمرجع رسمي علّقا بطريقة منسّقة على كلام مرجعية غير زمنية، رغم أن كلامها كان عالي النبرة.

– يتبين تباعاً أن قرارات يتخذها أعضاء في سلطة دستورية باتت في معظمها تعتمد الاستعراض الشعبوي تحت ستار القانون

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