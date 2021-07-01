أسرار الصحف المحلية

النهار

تبين أن أحد المنشقين عن “التيار الوطني الحرّ” والذي ترشح عن احدى الدوائر الانتخابية في بيروت على لوائح المجتمع المدني، كان ابرز المتهمين بفساد وزارة الاتصالات بالتعيينات والمناقصات اثناء توليها من التيار.

رد الامين العام لـ “حزب الله” حسن نصرالله على رئيس مجلس النواب نبيه بري من دون ان يسميه، اذ قال في اطلالته الاخيرة ان رئيس الجمهورية شريك في تأليف الحكومة وله الحق في ذلك، رداً على قول بري انه لا يحق للرئيس التدخل في عملية التاليف ولا صلاحية له دستوريا ولا يحق له أي وزير .

لم تعلن اي جهة امنية او قضائية اسماء المتهمين بتهريب حبوب الكبتاغون الى المملكة العربية السعودية تكراراً علما انه تم الحديث عن توقيف عدد منهم وهو ما يثير ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لوحظ أن الأحزاب والتيارات السياسية، بدأت تعوّل على المغتربين بعدما سُدت أمامها مصادر التمويل الخارجية من دول وهيئات دولية.

تشهد انتخابات اتحاد رياضي هام بعض المناكفات والرسائل باتجاه مرجعية رئاسية بارزة ما يثير التساؤلات عمن يقف خلفها.

الجمهورية

أطلعت شخصية سياسية جهازاً أمنياً على ما في حوزتها من معلومات في شأن التوتير الأمني في إحدى المناطق الشمالية.

توقع قطب نيابي أن يكون أيلول المقبل مهلة أخيرة لحسم الخيارات النهائية في شأن إستحقاق حسّاس.

لاحظت أوساط متابعة الحالة المهترئة التي وصلت إليها البلاد حيث استعمل نواب المجلس أوراق جدول أعمال الجلسة للتهوئة بدل المراوح أو المكيفات.

اللواء

يكاد الاتصال ينقطع بصورة شبه كلية بين الرؤساء المعنيين بتأليف الحكومة!

يدور خلاف حاد داخل قطاعات نقابية عدّة على خلفيات سياسية ومطلبية.

حذّرت مواقع قرار غربي من أي تكرار لمحاولات تعديلات دستورية، في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان والمنطقة.

نداء الوطن

تبين ان صيغة قانون الشراء العام تستثني من احكامه ومن اختصاص هيئة الشراء العام جميع العقود المتعلقة بالامتيازات والالتزامات التي تدور حولها شبهات الفساد لا سيما مزايدات المناطق الحرة وقطاع البريد والاتصالات.

تدور في وزارة التربية بلبلة حول سوء تصرف مكتب الوزير في الهبات العينية التي تتلقاها الوزارة بالاضافة الى سوء ادارة الهبات النقدية المخصصة للامتحانات الرسمية.

تسود حالة من الإرباك لدى موظفي القطاع العام بفعل الانقسام السياسي والتنافس بين الاتحاد العمالي العام ورابطة موظفي الادارة مما ينعكس على حقوق العاملين في القطاع العام، علماً ان الاتحاد رفض اتخاذ اي موقف إزاء السقوف المالية للسحب الشهري للموظفين الأمر الذي أدى الى حجز المنح المدرسية للموظفين في المصارف.

الأنباء

لقاء دبلوماسي في بيروت على وقع لقاء ثلاثي دولي حول لبنان ما يحمل رسائل عدة حول دور جهة كانت منكفئة.

مظاهر مسلحة غير مبررة على هامش تحركات مطلبية وبخلفيات غير واضحة.