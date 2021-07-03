أسرار الصحف المحلية

النهار

عادت الاستقبالات التاريخية والتقليدية إلى دارة زعيم سياسي، على خلفية استفحال الأوضاع الحياتية وضرورة مواكبة قضايا الناس.

بدأ أكثر من مرجع سياسي يدرس كيفية مواجهة أزمتين قد تُحدثان ثورة في الخريف في حال لم تتم معالجتهما، وهما الوضع التربوي وتأمين مستلزمات التدفئة للناس.

يُنقل أنّ دولةً كبرى ألغت مواعيد قيادات لبنانية كانوا بصدد زيارتها، نظراً إلى غياب أي معطيات أو حلول قريبة للبنان.

يقوم اتحاد بلديات إحدى المناطق بإصلاح وصيانة سيارات تابعة لمؤسسات أمنية، نظراً إلى توقف أعمال الصيانة من قبل هذه المؤسسات.

اللواء

يتلمَّس متابعون توجهاً دولياً، شبيهاً بما حصل في الأشهر الأخيرة من 2004، في ما خصَّ قرارات دولية جديدة تعني لبنان؟

اتخذت بعض الوزارات إجراءات عبر رابطة موظفي الإدارة العامة قضت باستبدال الحضور بيوم أو يومين للحد من الخسائر المادية..

لم يلمس أعضاء في “نقابة سوبر” تأثيراً لإضراب معلن منذ أسابيع.. وتساءل هؤلاء عن أسباب استمراره..

نداء الوطن

توقع مرجع مختص ان تتوقف بحلول مطلع آب من العام الجاري معظم معامل فرز النفايات في مختلف المحافظات بسبب عدم توفر التمويل من قبل وزارتي البيئة والتنمية الادارية في ظل عدم وجود خطط بديلة لضمان استمرارية تشغيلها.

تعيش مديريات وزارة الاقتصاد حالة إرباك بفعل الكتاب الموجه من الوزير وائل ابو فاعور والذي يطلب فيه بموجب قانون حق الوصول للمعلومات البيانات والمعلومات حول الشركات والتجار الذين استفادوا من آلية الدعم، حيث يجري العمل على ايجاد مخرج يفيد بعدم توفر المعلومات النهائية نظراً لعدم قبض الشركات كامل مستحقاتها من مصرف لبنان، بالاضافة الى توفر معطيات اخرى لدى وزارتي الزراعة والصناعة.

تبين ان اعمال الجباية التي يقوم بها مقدمو الخدمات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان تشوبها مخالفات مالية وبعض الفجوات المحاسبية حيث لا يتم ايداع كافة المبالغ المحصلة والمجباة ويُسمح للشركات باجراء مقاصة بين الاموال المجباة ومستحقاتها، ولا تتوفر اي آلية للرقابة على صحة الحسابات، بالاضافة الى التأخر بالجباية واستمرار موظفي مؤسسة كهرباء لبنان بقبض عائدات الجباية.

الانباء

تصريحات عدة تصدر مؤخرا تبدو وكانها تمهيدا لقرار برفع الدعم الكامل عن مادة اساسية في المستقبل.

زيارة خارجية لمسؤول في توقيت لافت بعد لقاء دولي اعاد قوة اقليمية الى المشهد اللبناني.