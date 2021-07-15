أسرار الصحف المحلية

النهار

ينقل احد اهالي ضحايا انفجار المرفأ عن المدير العام للجمارك بدري ضاهر انه كان يعلم بوجود نيترات الامونيوم في حرم المرفأ لكن الموضوع كان اكبر منه ولم يكن قادراً على التأثير في مجرياته.

لوحظ أن إحدى بلديات المتن الشمالي، والتي قامت بعملية تلقيح واسعة النطاق، شملت كل العاملين في المنازل والمحطات والمصانع من جنسيات مختلفة، ولدت ارتياحاً لدى سفارات بلدان هؤلاء العمال والعاملات، الذين اتصلوا مهنئين بهذا الإنجاز.

علم أن اتصالات سياسية وروحية من طائفة تلاقت قياداتها على ضرورة لم الشمل تمحورت حول تعيين قاضٍ مذهبي في إحدى المحاكم في الجبل، والإتصالات قطعت شوطاً متقدّماً.

الجمهورية

فوتحت شخصية سنّية بارزة في إمكانية طرح إسمها في استحقاق حسّاس، فجاء جوابها: أنا لست غبياً لأماشيكم.

بدأ ناشطون من بعض الأحزاب إتصالاتهم للتعاون مع بعض قوى المجتمع المدني من تحت الطاولة لإعادة الزخم إلى الحراك في الشارع كما كان.

يؤكد معنيون باستحقاق حسّاس أن أحد المراجع المولجة إنجازه يفتش عن ذريعة للخروج إقتناعاً منه بأن إستمراره حيث هو يقوده إلى الهلاك.

اللواء

تلعب دولة عربية كبرى دوراً محورياً في إعادة بناء التوازن الإقليمي، بما يشبه اتفاق واسع على هذه المهمة.

بلغ التباعد بين جمهور قوتين سياسيتين من لون واحد حداً ملموساً على خلفية التعامل مع الأزمات اليومية.

تتريث بعض الكتل في حسم موقفها من رفع الحصانة، بانتظار جلاء الموقف الحكومي؟

نداء الوطن

أخفت وزارة الطاقة والمياه تقريراً وصلها حول قيام موظفين في مؤسسة كهرباء لبنان بتحويل الكهرباء من المحطات التي تغذي غربي بعلبك لصالح كهرباء زحلة، مقابل بدلات شهرية مما يتسبب بحرمان اهالي غربي بعلبك من التغذية ويخفف عن كهرباء زحلة كلفة المولدات.

علم أن متعهد سد جنة اوقف الاشغال في الموقع، بعد حصوله على تعويض 8 ملايين و100 ألف دولار، تعويضاً عمّا سمي “عراقيل وتأخير في التنفيذ”، وهو التعويض الفضيحة قيد التحقيق اليوم لدى النيابة العامة المالية.

لا يزال مصرف لبنان يمتنع عن اصدار تعميم يلزم المصارف بإزالة القيود غير القانونية على سحب الرواتب وملحقاتها، بعد ان تبلغ عن توافق بين مرجعية نقابية وجمعية المصارف على القبول الضمني بهذه القيود.

الأنباء

التصريحات الأولى التي صدرت عن فريق سياسي لا توحي بإيجابية في مقاربة تطوّر سياسي جديد.

الموقف الذي كان مرتقباً في إطلالة إعلامية سيكون مجمّداً في الساعات الـ24 المقبلة.