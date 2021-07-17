أسرار الصحف المحلية

النهار

– تردد ان الجيش اللبناني انسحب من بعض مواقع التوتر والاحتجاجات ليل الخميس بعد ورود تقارير عن وجود مسلحين وقناصة التقطتهم الكاميرات في اماكن مطلة خوفاً من تطور الاعتراض الى اعمال مخلة بالامن يقودها طابور خامس.

– أفادت تقارير بأن احزاب في قوى 8 اذار شاركت انصار “المستقبل” في الحركة الاحتجاجية وذلك لزيادة الضغط على رئيس الجمهورية وفريقه.

– نقل عن أحد المستشارين اثناء وجوده في مقر رئاسي قوله رداً على تساؤل بان سعر صرف الدولار تراجع نحو الفي ليرة “بدو نص ساعة بيطير”.

– تعليقاً على تفاقم الخلاف بين مرجع حكومي وزعيم سياسي، يقول أحد المطّلعين في مجالسه، إن الأمور بينهما “مِش ظابطة” والخلافات عميقة.

– حصلت عملية تسجيل نقاط خلال مقابلتين تلفزيونيتين استضافت كل منهما زعيماً سياسياً، والتمريك كان في أوجّه، بعدما ظهر أحدهما على إحدى الشاشات في شكل مفاجئ.

الجمهورية

– اعتبر قيادي حزبي أن أسوأ ما في الوضع الحالي هو أن اللبنانيين أصبحوا أشبه بشعب نازح في وطنه كما توحي المساعدات لهم.

– تريثت قيادة حزب في الردّ على رئيس تيار بارز ودرست ردّها وأعلنته بطريقة توضيحية غير هجومية لأن معركتها مختلفة الآن عن السابق.

– استطاع أحد التيارات السياسية أن يوحِّد صفوف مهندسيه على مرشح واحد لرئاسة النقابة بتدخُّل حاسم من رئيسه قبل ?? ساعة من الإستحقاق.

اللواء

– يعترف دبلوماسي في دولة كبرى أن بلاده تتعامل ببرغماتية مع النفوذ القوي لدولة كبرى أخرى!

– ما يزال خبراء ماليون يشككون باحتمالات أن ترى البطاقة التمويلية النور .

– ناقش حليفان في لقاء بقي بعيداً عن الأضواء، مرحلة ما بعد اعتذار الحريري!

نداء الوطن

– تتابع دوائر وزارة الطاقة والمياه بقلق التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة حول الهدر في ملف الصرف الصحي .

– يعمل وزير التربية والتعليم العالي على استنساخ كافة الملفات المتعلقة بالمركز التربوي للبحوث والانماء بهدف توزيعها على بعض الناشطين والاحزاب لاعادة تزخيم الحملة على وزير سابق قبل انطلاق الانتخابات النيابية.

– تشهد مناطق الضاحية الجنوبية ظاهرة التفاوت الطبقي، حيث بلغ معدل الدخل الشهري لبعض المواطنين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار حوالى 30 مليون ليرة بينما لا يتجاوز الدخل الشهري لسائر المواطنين المليوني ليرة لبنانية.

الأنباء

– كلمة رئيس كتلة بارزة حملت في طيّاتها رسائل سياسية مشفّرة تطال الحلفاء قبل الخصوم.

– فريق دولي معني بالملف اللبناني يقوم باندفاعة كبيرة محاولاً إحداث خرق.