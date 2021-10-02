أسرار الصحف المحلية

النهار

عُلم أن مرجعاً رئاسياً سابقاً، يقوم باتصالات مع أطراف سياسية، مستطلعاً إمكانية حصول تحالفات إنتخابية، وبعضهم كان على خصومة سياسية معه.

نجح صديق مشترك في ترطيب الأجواء بين مرجع سياسي وشخصية أمنية.

يستعد أكثر من مدير عام لتقديم استقالاته ضمن المهل القانونية بغية الترشح للانتخابات النيابية.

استرعى لقاء رئيس تيار سياسي ووزير سابق مع مرجعيتين روحيتين في دولة مجاورة باهتمام لافت، حيث تم التركيز على ما يحصل في مدينة تعتبر الأبرز في جبل العرب.

الجمهورية

على عكس ما جرى تداوله عن أنّ مسؤولاً كبيراً طلب من شركة إستشارات دولية إستئناف عملها، تبيّن أنّ العقد مع هذه الشركة قائم منذ الحكومة السابقة ولم يُلغَ، وأنّ وفد الشركة يرغب في استئناف العمل.

ينتظر مرجع بارز بفارغ الصبر مساعي مسؤول دولي كبير لتأمين التواصل بينه وبين دولة إقليمية مؤثرة.

لوحظ أنّ مؤسسات تجري إحصاءات عن الوضع الإنتخابي ما دفع الأحزاب والقوى السياسية إلى إبرام عقود معها حتى موعد الإنتخابات.

نداء الوطن

تبين ان السيارات الملحقة بمكتب وزير الثقافة قد تم إصلاحها من بنود الموازنة المخصصة للمكتبات العامة.

تردد ان الشغور في عضوية ورئاسة مجالس ادارات المستشفيات العامة قد بلغ نسبة 95% فيما تبين ان الإنفاق من موازناتها قد زاد 10 اضعاف والهدر بالمليارات.

تردد ان مدير عام المناقصات قد وجه رسائل عتب في اكثر من اتجاه للجهات السياسية الممثلة في المجلس الدستوري معتبراً انها تمسّكت به في المجلس النيابي وبعد تشكيل الحكومة تخلّت عنه في المجلس الدستوري.

اللواء

يتجه لبنان للاستعانة بشركة عالمية، بتجهيز تقني دقيق للمساهمة في ترسيم الحدود البحرية اللبنانية جنوباً.

تنشط سفيرة دولة كبرى على تنظيم الاستعدادات للانتخابات، لا سيما في بيئة مخصوصة بوضع جدي معين!

ينصح صندوق النقد الدولي بتعويم الليرة، كشرط لا بدَّ منه، للشروع بمعالجة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء!