أسرار الصحف المحلية

– النهار

بدت لافتة زيارة وفد يمثل حزب “التوحيد العربي” إلى شيخ العقل سامي أبي المنى للتهنئة وتمنّي التوفيق له في مهماته.

عُلم أنّ الاجراءات الأمنية والديبلوماسية لمغادرة سفراء خليجيين إلى دولهم وعودة مماثلة لسفراء لبنانيين إلى بيروت، كانت ودية واحترافية من دون أي إشكالات.

لا يرحب حزب فاعل في زحلة بترشيح من خارج المنطقة يمكن ان يقاسمه الاصوات نفسها من دون اي اضافات.

– الجمهورية

أبلغ ديبلوماسي عربي مسؤولًا كبيراً أن بلاده سعت إلى منع إجراءات عقابية بحق لبنان لكنها اصطدمت بإصرار عليها أياً كانت نتائجها.

سمع وزير يارز تطمينات من سفير دولة كبرى بأنّ بلاده وجهت تحذيرات إلى جهات لبنانية بأن استقرار لبنان خط أحمر.

تؤشر قضية وزير إلى بداية اشتباك سياسي بين حزب مسيحي وتيار مسيحي آخر كانا في وضعية عدم إعتداء وتقاطع مصالح ضد العهد.

– اللواء

نأت دولة كبرى عن القيام بأي اتصال مع عاصمة توترت العلاقات معها، مما أثار دهشة بعض المسؤولين.

يلتزم وزراء “الثنائي” بالصمت المطلق، مع كلمة سرّ شخصية، التمسك بالوزير، الأزمة!

تتأرجح المعلومات حول مصير قاضٍ أثار لغطاً واسعاً، بين هبة ساخنة، وهبة باردة، تجعل الأولوية الآن لإصدار القرار الظني.

– نداء الوطن

افادت مصادر في وزارة البيئة ان الامانة العامة لتيار سياسي يعاني من صعوبات تنظيمية تتولى بالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار تحضير سائر الملفات البيئية لا سيما المتعلقة بالنفايات والمقالع والكسارات ومعامل الترابة، في اطار الاستقطاب الانتخابي وتأمين التمويل للحملة الانتخابية.

تبين ان وزارة الطاقة والمياه قد حصرت الموافقات بالتراخيص الخاصة بالالواح الشمسية بالمركز اللبناني لحفظ الطاقة مما يشكل مخالفة لاحكام القانون ويتعارض مع مهام المركز المذكور بوصفه هيئة غير قانونية ويخفي تعارضاً في المصالح حيث تحصر الموافقات الفنية بعدد محدد من الشركات المتخصصة بالطاقة البديلة.

لوحظ ان موقف وزير الداخلية من الازمة مع المملكة العربية السعودية خلص الى ضرورة اجراء اصلاحات سريعة، فيما الاصلاحات هي مطلب صندوق النقد الدولي بينما المطالب الخليجية تتعلق بالاصطفافات الاقليمية، ما اعتبرته الاوساط السياسية استكمالاً لموقف وزير الداخلية من احداث الطيونة عندما سارع الى تبني نظريات القنص خلافاً لتحقيقات الجيش.

– الأنباء

تصريحات غير مسؤولة تصدر بين الوقت والاخر ليعود مطلقوها ويتراجعون عنها محمّلين الاعلام مسؤولية تبعاتها.

رغم الظروف الصعبة والمعقدة أثبت وزير معني بملف حياتي أساسي قدرته على تذليل العقبات بنجاح وتلبية جملة مطالب اساسية.