أسرار الصحف المحلية

النهار

يحاول مرجع سياسي التهدئة بعدما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي إثر مواقف بارزة أطلقها على خلفية الأزمة الخليجية وذلك حفاظاً على الاستقرار.

علم ان شقيق نائب في “تيار المستقبل” يدرس امكان ترشحه على لوائح “التيار الوطني الحر”.

علم أن حزبين كانا حليفين وتباعدا هما في صدد إعادة التحالف الإنتخابي ويتوقع أن يلتقي رئيسيهما في وقت قريب.

بدأت أحزاب توفد قيادين ونواب ووزراء حاليين وسابقين إلى دول الإغتراب من أجل تجييش مناصريها ومحازبيها قبل الانتخابات النيابية

الجمهورية

يدرس رئيس تيار سياسي معني بأزمة مستجدة إمكان عقد مؤتمر صحافي لشرح موقفه بالتفصيل.

قالت جهات سياسية شمالية حالية إنّ حجم القوى المعارضة من المجتمع المدني في طرابلس والشمال مبالغ فيه جداً، وهذا ما ستثبته صناديق الإقتراع إذا جرت الإنتخابات.

رئيس حزب أصرّ بشدة على المتحدثين في مؤتمر عام عقده الحزب أخيراً عدم تناول أحد الأحزاب المستهدفة بقوة هذه الأيام بهجوم أو انتقاد.

اللواء

يعيش نواب من تيّار موالٍ أزمة انتماء في ضوء التوجه لتهميشهم، أو استبعادهم عن الترشيحات القريبة للانتخابات.

اتخذ الثنائي قراراً حاسماً، لجهة التهدئة، محلياً وخارجياً، بانتظار ما ستنتهي إليه الوساطات للتبريد العام مع دول الخليج.

يجزم متابعون أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، يحظى بغطاء رسمي من دون تحديد الجهة التي تتولى التغطية والأسباب الموجبة لذلك.

نداء الوطن

حذّر مصدر هندسي من انهيار عدد من الابنية السكنية في صور، بسبب عيوب انشائية في عدد من المباني والعوامل الطبيعية، حيث بلغ عدد الابنية المنهارة جزئياً في العام 2021 أكثر من 14 مبنى.

رفضت احدى السفارات اللبنانية في الخارج احتساب طلبات تسجيل مئات المغتربين للاقتراع لدى احدى القنصليات التابعة لها، بحجة وجوب ان يتم التسجيل في السفارة لا في القنصلية، فيما جرى العمل على قبول التسجيل في القنصلية في دول اخرى.

يعاني رجال اعمال في جبل لبنان من ضغوطات تيار سياسي بهدف اجبارهم على تمويل حملته الانتخابية، حيث طُلِب منهم مساهمات بالدولار النقدي.

الأنباء

خطاب مختلف ولافت لمرجعيتين غير مدنيتين خرق المشهد السلبي القائم في البلد وربما يؤسس لخطوات ما مستقبلية.

تساؤلات حول الفائدة من بعض الاجتماعات واللقاءات الرسمية اذا كانت من دون أي صلاحيات.