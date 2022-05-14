أسرار الصحف المحلية

اللواء

وفَّرت محطات للمحروقات ذات انتماء كل الترتيبات لتزويد المناصرين والمحاسبين بالكميات المطلوبة من البنزين، للتنقل والانتقال إلى حيث مراكز الاقتراع..

كشفت الخطابات الانتخابية لمرشحين جدد وهم كثر ضحالة الثقافة السياسية، وسوء فهم الشأن العام في بلد مثل لبنان..

يستبق خبراء نتائج ماراتون الأحد، برسم خارطة للفائزين، عبر ترجيح كفة «البلوكات الانتخابية»!

نداء الوطن

تعليقاً على خطابات رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل وتهجّمه على القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع قالت مصادر متابعة إن الرجل «هستر» ولا يعرف ماذا يقول وفقد التركيز.

في تناقض ظاهر خاطب الوزير السابق وئام وهاب تيار المستقبل بإيجابية ودعا إلى عودة الرئيس سعد الحريري على حصان أبيض بعد الإنتخابات وقال في الوقت نفسه إن هناك تفاهماً مع رئيس التيار الوطني الحرّ على أن تكون وزارة الداخلية من نصيب اللواء علي الحاج المغضوب عليه من المستقبل والعدل من حصة المحامي ناجي البستاني المحسوبين عليه.

تحسساً بخطورة الإنتخابات كان من اللافت أن يلجأ السيد حسن نصرالله إلى إطلاق وعود إنمائية وإنتاجية للخروج من الأزمة كاستخراج النفط وحفر النفق بين جبل لبنان والبقاع وقد رأت جهات متابعة تطوراً على هذا الصعيد بعدما كان يدعو سابقاً إلى التوجه شرقاً وإلى الجهاد الزراعي.

الجمهورية

لوحظ غياب شخصية سياسية في جبل لبنان عن الإعلام والحملات الانتخابية فيما أخصامه ومنافسوه يشغلون الوسائل الإعلامية يومياً.

أكّد مسؤول سابق لمسؤول حالي أنّه مهما تزايدت الضغوط عليه لن يُبدِّل موقفه من الاستحقاق الإنتخابي.

أوضح رئيس حزب وسطي أنّ عدم إتمام تسوية مع إحدى الشخصيات الحديثة الحضور في السياسة مردّه إلى نصيحة تلقّاها بعدم المجازفة بخطوات مكلفة سياسياً.

أوضح رئيس حزب وسطي أنّ عدم إتمام تسوية مع إحدى الشخصيات الحديثة الحضور في السياسة مردّه إلى نصيحة تلقّاها بعدم المجازفة بخطوات مكلفة سياسياً.

الأنباء

حضور لافت لجهات رقابية دولية وعربية لمواكبة الاستحقاق الانتخابي ما يعكس اهتماماً بهذه المحطة الأساسي.

التنافس على الصوت التفضيلي على أشده بين مرشحي الفريق نفسه في دائرة اساسية.