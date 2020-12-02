أسرار الصحف المحلية

النهار
– يُنقل عن عائدين من دمشق، بأن التعزيزات العسكرية للنظام وحلفائه بمعظمها تتركّز في الجولان والقنيطرة وعلى امتداد الحدود اللبنانية ـ السورية.
– أبلغ أحد المرشحين لتولّي حقيبة الطاقة بأن إسمه حُسم، وقيل له أن مراسيم التأليف ستصدر خلال يومين، ولما أبلغ صديقاً له بهذه المعلومات، جبه بجواب “لا حكومة يا صديقي”.
– بدأ الحديث عن تطبيع سوري مع اسرائيل قبل موعد الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة في تموز في مقابل حصول النظام على مساحة مقتطعة من الجولان.
البناء
خفايا
قال خبير مالي إن اللبنانيين سيكتشفون إن ما كان يفعله مصرف لبنان في شق ثانوي منه يتصل بسعر بيع الدولار للمستوردين تحت عنوان الدعم، لكن الأصل فيه هو تأمين هذه الدولارات والذي سيتغيّر هو توقف مصرف لبنان عن ذلك، وليس تغيير السعر. وهذا يعني توجّه المستوردين الى السوق وارتفاع سعر الدولار مهما كان مصير الدعم.
كواليس
قالت مصادر في منظمة الصحة العالمية إن حجم السوق الذي يمثله الدواء واللقاح في مواجهة وباء كورونا يتجاوز المئة مليار دولار خلال السنوات المقبلة وإن هذا يفسر تنافس دول كبرى على هذا السوق، لكنه يدعو للتمهل في التعامل مع المعلومات الخاصة بالوباء نفسه وبالدواء واللقاح.
الجمهورية
– فقد أحد المسؤولين ملفا في ظروف غامضة ويسعى الى التثبت من أنه مخروق من الداخل وكشف الفاعل.
– تحصل إجتماعات لدى كافة الأحزاب السياسية لبحث أي قرار يمكن أن يتخذ في شأن موضوع ذات بعد قومي على مستوى الأمن الغذائي، يشكل سقوطًا إضافيًا لإمكانات التعافي.
– علمت أوساط متابعة أن زيارة مرجع غير مدني إلى مرجعيته الأساسية حملت له كل الهواجس وأثمرت وعداً بزيارة لبنان.
اللواء
– ربطت مصادر دبلوماسية بين زيارة سفيرة الى مقرّ رئاسي، وتأجيل جولة المفاوضات، ومهمة المفوّض الأميركي في بيروت!
– نصح مسؤول نقدي بتأجيل اجتماع مصيري، بانتظار معرفة مسار المساعدات، وحاجات الدعم الملحة.
– أحدثت المعلومات عن اتجاه أميركي لفصل نظام لبنان المالي عن النظام المالي العالمي، بلبلة اضافية لدى المصرفيين ورجال المال والأعمال!
نداء الوطن
– يُنقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال أنه تلقى نصائح ديبلوماسية غربية بألا يتخذ قرارات تتجاوز إطار تصريف الأعمال كي لا تساهم قراراته في تأزيم الوضع أكثر.
– تبيّن أنّ رئيس تيار بارز يقف خلف الإيعاز بضخ تسريبات إعلامية تتحدث عن ضغوطات خارجية تُمارس على رئيس الحكومة المكلف.
– يعكف نائب ووزير سابق من قوى “14 آذار” على وضع الخطوط العريضة لمذكراته.
الأنباء
*تراجع عن القرار؟
تململ كبير على مستوى ملف مرتبط بقرار التعبئة العامة ما قد يدفع الوزير المعني للتراجع عن قرار اتخذه.