أسرار الصحف المحلية

النهار‎

– يُنقل عن عائدين من دمشق، بأن التعزيزات العسكرية للنظام وحلفائه بمعظمها تتركّز في الجولان والقنيطرة وعلى ‏امتداد الحدود اللبنانية ـ السورية‎.

– أبلغ أحد المرشحين لتولّي حقيبة الطاقة بأن إسمه حُسم، وقيل له أن مراسيم التأليف ستصدر خلال يومين، ولما ‏أبلغ صديقاً له بهذه المعلومات، جبه بجواب “لا حكومة يا صديقي‎”.

– بدأ الحديث عن تطبيع سوري مع اسرائيل قبل موعد الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة في تموز في مقابل ‏حصول النظام على مساحة مقتطعة من الجولان‎.‎

البناء‎

خفايا‎

قال خبير مالي إن اللبنانيين سيكتشفون إن ما كان يفعله مصرف لبنان في شق ثانوي منه يتصل بسعر بيع الدولار ‏للمستوردين تحت عنوان الدعم، لكن الأصل فيه هو تأمين هذه الدولارات والذي سيتغيّر هو توقف مصرف لبنان ‏عن ذلك، وليس تغيير السعر. وهذا يعني توجّه المستوردين الى السوق وارتفاع سعر الدولار مهما كان مصير ‏الدعم‎.

كواليس‎

قالت مصادر في منظمة الصحة العالمية إن حجم السوق الذي يمثله الدواء واللقاح في مواجهة وباء كورونا ‏يتجاوز المئة مليار دولار خلال السنوات المقبلة وإن هذا يفسر تنافس دول كبرى على هذا السوق، لكنه يدعو ‏للتمهل في التعامل مع المعلومات الخاصة بالوباء نفسه وبالدواء واللقاح‎.‎

الجمهورية‎

– فقد أحد المسؤولين ملفا في ظروف غامضة ويسعى الى التثبت من أنه مخروق من الداخل وكشف الفاعل‎.

– تحصل إجتماعات لدى كافة الأحزاب السياسية لبحث أي قرار يمكن أن يتخذ في شأن موضوع ذات بعد قومي ‏على مستوى الأمن الغذائي، يشكل سقوطًا إضافيًا لإمكانات التعافي‎.

– علمت أوساط متابعة أن زيارة مرجع غير مدني إلى مرجعيته الأساسية حملت له كل الهواجس وأثمرت وعداً ‏بزيارة لبنان‎.‎

اللواء‎

– ربطت مصادر دبلوماسية بين زيارة سفيرة الى مقرّ رئاسي، وتأجيل جولة المفاوضات، ومهمة المفوّض ‏الأميركي في بيروت‎!

– نصح مسؤول نقدي بتأجيل اجتماع مصيري، بانتظار معرفة مسار المساعدات، وحاجات الدعم الملحة‎.

– أحدثت المعلومات عن اتجاه أميركي لفصل نظام لبنان المالي عن النظام المالي العالمي، بلبلة اضافية لدى ‏المصرفيين ورجال المال والأعمال‎!‎

نداء الوطن‎

– يُنقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال أنه تلقى نصائح ديبلوماسية غربية بألا يتخذ قرارات تتجاوز إطار ‏تصريف الأعمال كي لا تساهم قراراته في تأزيم الوضع أكثر.

– تبيّن أنّ رئيس تيار بارز يقف خلف الإيعاز بضخ ‏تسريبات إعلامية تتحدث عن ضغوطات خارجية تُمارس على رئيس الحكومة المكلف‎.

– يعكف نائب ووزير سابق من قوى “14 آذار” على وضع الخطوط العريضة لمذكراته‎.‎

‎

الأنباء

‎*‎تراجع عن القرار؟

تململ كبير على مستوى ملف مرتبط بقرار التعبئة العامة ما قد يدفع الوزير المعني ‏للتراجع عن قرار اتخذه‎.‎