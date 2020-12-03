أسرار الصحف المحلية

النهار

– قال مصدر نيابي ان الذي فتح باب النقاش الحقيقي في جلسة اللجان المشتركة كان النائب سيزار معلوف فيما سبقه غيره الى الاعلام ليتصدر واجهة الاعتراض.

– يعاني حزب مسيحي عريق تحولات كبيرة لأول مرة في تاريخه في ظل صراع على وراثته من أكثر من مجموعة قريبة ومعارضة للقيادة الحالية.

– أعطيت إجازات طويلة لموظفين في بعض المصارف دون أن تُعرف الأسباب ويعزو المطلعون ذلك إلى عملية التقشف من خلال إغلاق بعض الفروع وتقليص عدد الموظفين.

الجمهورية

– قال مسؤول كبير: يعطلون الحكومة لأسباب معروفة ويتذرعون بالخارج.. والبلد “عم يضيع بهذه المسخرة وطق الحنك”.

– يسعى قريبون من رئيس تيار سياسي الى محاولة ثني عدد من الكوادر عن تقديم استقالاتهم احتجاجاً على ما سمّوه “المنحة العائلي الذي جرى ترسيخه داخل التيار”.

– نجا محيط إحدى المؤسسات الجامعية الكبرى من أزمة حقيقية لو تمكن مَن تجمّع في محيطها من الوصول الى مداخلها.

اللواء

– سأل مرجع كبير سفيرة دولة عظمى عن مخاطر الضغط والتهويل اليومي على لبنان المثقل بالأزمات، فلم يسمع جواباً شافياً.

– يخضع حزب عقائدي لتجاذبات داخلية وخارجية، تنعكس سلباً على الكوادر العليا والقواعد.

– شكّل استدعاء مسؤولين سابقين غير مدنيين هزة في اوساط نخب الرأي العام، نظراً لطبيعة المسائل المالية التي سيجري التحقيق بها.

نداء الوطن

– يتردّد أن “حزب الله” يجهّز مستودعات ضخمة لتخزين مواد أساسية فيها تحسباً للمرحلة المقبلة.

– عُلم أنّ مرجعاً روحياً سيقوم بتحرّك نحو مرجعيات سياسية من أجل الحثّ على ضرورة تأليف الحكومة.

– تردّد شخصية سياسية في مجالسها أنّ هناك انزعاجاً أميركياً من تغيير مدير المخابرات في الجيش اللبناني.

الأنباء

– فريق ممسك منذ سنوات بوزارة معنية بقطاع حيوي، يواصل التصرف على أساس أنه باقٍ فيها لأمد طويل.

– نائب في تيار سياسي، وعند كل حديث إعلامي له، يستحضر من دون أي سبب أو مناسبة التهجم على مرجعية سياسية.