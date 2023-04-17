أكثر من مليوني وافد.. "دفق اغترابيّ" على لبنان وبشائر خير

شهد شهر نيسان دفقًا اغترابيًّا على الرغم من التطورات الأمنية في الجنوب، حيث تبين أن المغترب اللبناني لم يعد يتأثر بأيّ حدث يمنعه من المجيئ إلى لبنان، حيث تجاوز عدد الوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي أكثر من ١٢ ألف وافد.

ومن المتوقّع، كما تقول مصادر سياحية مطلعة لـ “المركزية”، أن يرتفع هذا العدد بسبب عيد الفطر في نهاية الأسبوع الجاري. وتدل الحركة السياحية أن الإقبال سيكون كبيرًا في القطاع الفندقي حيث تتجاوز نسبة التشغيل في بعض الفنادق الـ ٩٠ في المئة، فيما القطاع المطعمي “Full” في عيد الفطر الذي سيستمر أربعة أيام تكون مناسبة لانعاش القطاع السياحي.

وتقول المصادر السياحية إنّ بعض شركات الطيران زادت عدد رحلاتها إلى لبنان أو استعملت طائرات تتسع لعدد أكبر من الركاب لا سيما في نهاية هذا الأسبوع وخصوصًا من الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية وباريس ولندن.

وتتوقّع أن يزداد عدد الوافدين هذا الصيف عن الصيف الماضي، ولا تستبعد أن يتجاوز العدد المليوني وافد، آملة أن ينعكس الاتفاق السعودي – الإيراني إيجابًا على سياحة لبنان خصوصًا لإمكانية عودة الخليجيين.