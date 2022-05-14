أوراق نقدية وهميّة!

أطلق ناشطون لبنانيون أمس أوراقاً نقدية وهميّة تحمل رسوماً لمصرف مركزي مدمَّر وانفجار المرفأ المروّع وحرائق الغابات، تنديداً بتفشي الفساد في المؤسسات اللبنانية كافة.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار. وبات اللبنانيون عاجزين عن سحب ودائعهم جراء قيود مصرفية صارمة. لكن يُسمح لهم وفق إحدى التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان بسحبها بالليرة وفق سعر صرف قدره 8000 ليرة. وأطلق خبراء على الدولارات المحجوزة تسمية «لولار».

وقبل يومين من موعد الانتخابات البرلمانية، أطلقت «الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد» حملة لحثّ المواطنين على استخدام أوراق «لولار» وهمية، تولّت طباعتها وتحمل رسوماً للفنان البريطاني المقيم في بيروت توم يونغ مستوحاة من الأزمات التي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة.

وجال ناشطو الجمعية في ثلاثة أحياء في بيروت ومحيطها، مصطحبين معهم صرافاً آلياً وهمياً تحت عنوان «لولار عملة الفساد».

ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مسؤولة التواصل في الجمعية هازار عاصي، قولها: «عندما يُقبل الناس على صناديق الاقتراع، عليهم أن يتخذوا خيارهم على أساس المساءلة ورفض الفساد الذي يؤثر على حياتنا جميعاً».