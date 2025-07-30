أوّل قافلة تعبر الحدود.. والحبل عالجرار

في أول قافلة حافلات منظمة ذاتيًا لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم بعد سقوط نظام بشار الأسد، غادر يوم أمس الثلثاء 71 شخصًا من 14 عائلة سورية إلى بلادهم، في ثلاث حافلات وشاحنتين لنقل الأمتعة، واكبتها مفوّضية اللاجئين الـ UNHCR بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والأمن العام اللبناني.

تنظيم القافلة جاء من ضمن برنامج العودة الطوعيّة المنظمة ذاتيًا، والتي انطلقت في بداية شهر تموز الجاري، وتستمرّ خلال الأشهر المقبلة، متضمّنة تسهيلات إدارية من قبل السلطات الحدودية اللبنانية للراغبين في العودة، ومساعدات مالية مقدّمة مباشرة من المفوّضية، وهي عبارة عن مئة دولار لكلّ فرد من أفراد العائلة، يضاف إليها مبلغ أربعمئة دولار لكلّ عائلة تصل إلى سوريا ستوفرها المفوّضية، على أن تتابع أحوال العائلة العائدة بالتنسيق مع فريقها داخل الأراضي السورية.

مع أنّ الباص المدعوم هو خدمة إضافية ستقدّمها المفوّضية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لمن لا تتوفر لديهم وسائل الانتقال، إلّا أنّ المغادرين ليسوا طليعة من عادوا إلى بلادهم بعد إطلاق البرنامج، إنّما هناك أعداد من النازحين اختاروا أيضًا العودة بوسائلهم الخاصة، بحيث بلغ عدد المسجلين للعودة من ضمن برنامج المفوضية للعودة الذاتية نحو 17 ألف نازح منذ بداية شهر تموز حتى اليوم، ومن المرتقب أن تكرّ السبحة في الأيام المقبلة بعد الإضاءة على التسهيلات المقدّمة لهؤلاء، ومن بينها أيضًا المتابعة القانونية من قبل المفوّضية لبعض الوثائق المطلوبة من قبل النازحين، كوثائق الولادة أو الشهادات المدرسية، أو غيرها من المستندات الأساسية التي تؤمّن للعائدين إقامة مستدامة في بلادهم، وفقًا لما أكّدته لـ “نداء الوطن” الناطقة باسم المفوّضية في لبنان ليزا أبو خالد.

وفقًا للبرنامج الذي أعدّته المفوّضية، فإنّ كلّ نازح سوري يرغب في الاستفادة من البرنامج سيوقّع “نموذج العودة”، وهو نموذج يكفل له الحصول على المساعدات المذكورة، بمقابل شطب اسمه نهائيًا من برامج مساعدات المفوّضية الأخرى في لبنان، ما يعني أنه ما إن يغادر لبنان من ضمن البرنامج ستسقط عنه صفة النازح مباشرة. وبالتالي، فإنّ الفرصة الوحيدة لتراجع هؤلاء عن قرار العودة هي قبل توقيع النموذج.

هذه العملية منسّقة تمامًا بين المفوضية والأمن العام اللبناني، وقد سُلّط الضوء على أولى تجاربها، من خلال القافلة التي انطلقت صباح أمس من متوسطة برالياس الرسمية، حيث لفتت التسهيلات المقدّمة من الأمن العام اللبناني واللوجستيات المتوفرة من المفوضية ومنظمة العمل الدولية. فاستقلّ الحافلات 71 شخصًا من بين 77 سجّلوا للعودة، بينما اختار أربعة منهم أن يغادروا بوسائلهم الخاصة، وتراجع اثنان في آخر لحظة عن قرارهما بالعودة. وقد واكبت قافلة المغادرين دورية من الجيش اللبناني، وعناصر الصليب الأحمر اللبناني وصولًا إلى معبر المصنع الحدوديّ.