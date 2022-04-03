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أين أصبح ملف استجرار الكهرباء والغاز من الأردن ومصر؟

3 - أبريل - 2022
منشأة لتخزين الغاز
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لا يزال ملف استجرار الكهرباء والغاز من الأردن ومصر بتمويل من البنك الدولي، يراوح الآن من دون أن يطرأ عليه أي خرق، علماً بأن وزارة الطاقة اللبنانية أنجزت كل ما هو مطلوب منها، حسب ما تقول مصادرها لصحيفة “الشرق الاوسط”، بانتظار تحديد موعد لتوقيع العقد في مصر لاستجرار الغاز، وإشارة من البنك الدولي للشروع بالضخ، كون البنك الدولي هو من يتولى تمويل هذا الغاز لتوليد الطاقة في شمال لبنان.

وفي الموازاة، أظهرت المؤشرات خلال الأسابيع الماضية، أن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لم يُنجز بفعل التطورات الدولية.

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