إجتماعات متتالية في الأيام المقبلة

جاء في “الأنباء” الإلكترونيّة:

ينتظر لبنان إستحقاقين أساسيين، الأول إجراء استشارات تكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة، إذ تتواصل اللقاءات والإتصالات بين القوى المختلفة، للبحث عن شخصية توافقية لتشكيل الحكومة، تعطي انطباعاً إيجابياً للبنانيين وللمجتمع الدولي، وفي هذا الإطار تشير معلومات “الأنباء” إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إجتماعات متتالية لعدد من القوى الحزبية والنيابية للوصول إلى تفاهم.

في هذا الإطار برز التحرك الذي يقوم به السفير السعودي وليد البخاري أولاً باللقاء الذي نظمه لشخصيات ومرجعيات سياسية ودينية من الطائفة السنية بحضور الرئيس فؤاد السنيورة، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، بالإضافة إلى لقاءات عقدها البخاري مع عدد من النواب السنّة أيضاً للبحث في موضوع استشارات التكليف.

أما الإستحقاق الثاني فيتعلق بانتظار لبنان لجواب العدو الإسرائيلي على المقترح اللبناني الذي حمله المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين، هنا سيكون لبنان أمام إحتمالين، إما العودة إلى مفاوضات الناقورة، وإما رفض إسرائيل لذلك وإصرارها على الإستمرار في عمليات الإستخراج، وهو قد يوجب على لبنان التحرك باتجاه مجلس الأمن الدولي والمتابعة الديبلوماسية الدقيقة، كي لا يحصل أي تدهور للأوضاع الأمنية والعسكرية.