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إدارة ترامب تطلق منصة جديدة تتهم الصين بتسريب فيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
شكوك حول مصدر كورونا

شكوك حول مصدر كورونا

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كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الموقع الحكومي الرسمي الذي يقدم معلومات حول تفشي مرض “كوفيد-19” (كورونا) في الولايات المتحدة، تم استبداله بمنصة جديدة تتضمن ادعاءات بأن المرض “تسرب من مختبر في الصين” و”نتج عن مسببات أمراض من صنع الإنسان”.

وبحسب الصحيفة، استبدلت إدارة الرئيس دونالد ترامب موقع “covid.gov”، أحد البوابات الحكومية التي يطلع فيها الجمهور على معطيات “كوفيد-19” ويصل من خلالها إلى بيانات محدثة، بمنصة جديدة تتضمن “ادعاءات مثيرة للجدل”.

وتضمن الموقع الجديد الذي يحمل عنوان “Lab leak” (تسرب مختبري)” ادعاءات بأن فيروس “SARS-CoV-2” الذي تسبب في المرض هو “من صنع الإنسان” و”خرج من معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين”.

ويزعم الموقع، الذي يقدم 5 حجج لدعم هذه الادعاءات، أن الفيروس “يتمتع بخصائص بيولوجية غير موجودة في الطبيعة” وأن “دراسات تتلاعب بجينات الكائنات الحية تجري في المختبر في ووهان، مصحوبة باحتياطات غير كافية”.

وخلال ولايته الأولى، ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الفيروس خرج من مختبر في ووهان وانتشر في جميع أنحاء العالم لأن الصين لم تتخذ الاحتياطات اللازمة في الوقت المناسب، فيما نفت الصين هذه الادعاءات.

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