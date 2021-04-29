الخميس 17 رمضان 1442 ﻫ - 29 أبريل 2021 |
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إشارات سعودية صارمة حيال ملف الكبتاغون!

منذ 6 ساعات
ضبط مخدرات في السعودية بشحنة من فواكه الرمان آتية من لبنان

ضبط مخدرات في السعودية بشحنة من فواكه الرمان قادمة من لبنان

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كشفت مصادر واسعة الإطلاع لصحيفة “الجمهورية”، عن ورود إشارات سعودية صارمة وقاطعة حيال ملف الكبتاغون، وانّ اعلان المملكة عنه بهذا الشكل، معناه انّها مصمّمة الى الذهاب فيه إلى آخر ما يصل اليه. وهو امر في رأي المصادر، يلقي على الجانب اللبناني مسؤولية ان يجعل من قرار المملكة قراراً موقتاً وليس دائماً، وهذا رهن بالدور الحاسم الذي سيلعبه لبنان على هذا الصعيد.

وقالت مصادر أمنية لـ”الجمهورية”، انّ “المسألة دقيقة وصعبة، فما حصل مع المملكة امر في غاية الخطورة، وهو امر يحصل ايضاً، ومع الاسف، في اتجاهات اخرى. وكلّ ذلك ينال من هيبة الدولة اللبنانية. وفي مواجهة ذلك، ثمة توجّه اكثر من جدّي وفاعل لخطوات واجراءات حازمة لقمع المهربين وكل المتعاملين والمشتركين معهم، والتحقيقات جارية بوتيرة سريعة”.

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