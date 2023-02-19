إصرار على انتخاب رئيس بالتوافق

أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير محمد خواجة أنّ “رئيس مجلس النواب نبيه برّي وكتلة التنمية والتحرير يصرّون على انتخاب رئيس جمهورية أكثر من أي وقت، لكن انتخاب الرئيس لا يمكن ان يتم من دون التفاهم على شخصه وهذا ما أكد عليه ايضاً رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط”.

ودعا خواجة، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، النواب المعارضين للجلسة التشريعية الى تلبية دعوة برّي للحوار والتفاهم على إسم الرئيس لأنه ثبت من خلال الجلسات الـ١١ التي دعا اليها برّي أنَّ هناك استحالة للتوافق على رئيس من دون الحوار والتفاهم، علماً أنّ بالمقابل لا يمكن للمجلس إلّا أن يشرع.

ولفتَ خواجة إلى أنّه “إذا كان هناك فراغاً بمؤسسة معينة لا يجوز تمدد الفراغ الى المؤسسات الأخرى، ولن نسمح بتعطيل المجلس”.