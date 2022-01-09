إقبال "مقبول" على الماراتون الصحي التربوي

تصدّر موضوع العودة إلى مقاعد الدراسة يوم الاثنين اهتمام اللبنانيين، في ظلّ جدلٍ واسع حول ضرورة تأجيل هذه العودة من عدمها، إلا أنّ الماراثون الصحي التربوي الذي أقيم من أجل تحقيق عودة آمنة إلى المدارس شهد إقبالاً في مختلف المناطق اللبنانية.

وفي هذا السياق، كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أنّ الإقبال على الماراثون للأسرة التربوية كان مقبولاً، فقد بلغ عدد الذين تناولوا اللقاح في اليوم الأول ثلاثين ألفاً، متوقعاً أن يرتفع العدد إلى أكثر من 60 ألفاً.

لكنه أشار إلى أنّ “هذه النسبة ما زالت قليلة قياساً على مجموع عدد الطلاب، فمن أصل 3000 مدرسة بلغ عدد المدارس المشاركة بالمارثون 500 مدرسة فقط، وهذا العدد يجب أن يرتفع إلى الثلثين على أبعد تقدير”، لافتاً إلى أنّ 85 إلى 90 في المئة من نسبة المصابين الذين هم بحالة حرجة ويخضعون للعلاج هم من غير الملقّحين، داعياً المواطنين غير الملقّحين لتسجيل أسمائهم، وعدم التأخير بأخذ اللقاح حفاظاً على سلامتهم.