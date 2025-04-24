إليكم أبرز ما جاء في أسرار الصحف

النهار

في اليوم الأول من تقديم طلبات الترشح إلى الانتخابات البلدية والاختيارية سجلت حركة ضاغطة في سرايا زحلة وسرايا جب جنين بسبب وفرة المتقدمين إلى الاستحقاق.

يستمر التحقيق في ملف جمعية “كلنا إرادة” بعيداً من التسريبات الإعلامية.

اتخذ الانقسام البيروتي بين مؤيدين لتعديل قانون الانتخاب البلدي والرافضين له إلا لقاء تعديل يطال صلاحيات المحافظ، الطابع الطائفي والمذهبي، ما ينذر بتجنب التعديل وتذوق “الكأس المرة” ويزيد من الشعور بغياب الزعامة بعد اعتكاف الرئيس سعد الحريري عن العمل السياسي.

تتكرر في بيروت ظاهرة توقف تجار الذهب عن بيع الأونصات كلما ارتفع سعرها عالمياً خوفاً من عدم قدرتهم على شراء غيرها وفق ما يبررون خطوتهم.

عُلم أن تياراً مسيحياً بارزاً يجري نفضة سياسية وإعلامية وعلى كل المستويات، بعد تراجعه في الأشهر الماضية، وعُلم أن لقاءات مفتوحة تُعقد من أجل ترتيب أوضاعه الداخلية.

لم تعلّق مصادر رسمية لبنانية على الإهانات التي وجهها أحد رجال الدين العراقيين إلى رئيس الجمهورية ولم تعمد وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير العراقي لتسجيل اعتراض.

الجمهورية

مسؤول كبير غير مدني يمتنع عن تخصيص مواكب لمرافقته وحراسته، ويتنقل كمواطن عادي في يومياته.

ينوي وزراء تقديم اقتراح تمديد مهلة الاعتراض على القوائم الانتخابية من 5 إلى 10 أيام، لكن لم يُعلن عنها رسمياً بعد.

تساءل نائب من تكتل كبير عن أسباب عدم مساواة عدد مقاعد المجلس البلدي لطائفَتين مسيحيّتَين في مدينة مهمّة.

اللواء

يواجه مواطنون أميركيون أزمة ارتفاع أسعار غير مسبوقة في الولايات المتحدة، لدرجة أن سعر البيضة الواحدة بلغ دولاراً أي بزيادة خمسة أضعاف عن سعرها في لبنان.

تواجه «اللوائح التفاهمية» في عدد من أقضية الجنوب والبقاع، ما يشبه «البلوكات العائلية المغلقة»، في اطار التنافس على الهيئات الاختيارية والبلديات.

يتساءل معنيون متابعون للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة الواسعة على لبنان، هل هي رد على كلام الشيخ نعيم قاسم حول رؤيته لموضوع السلاح، أم أنه رد إسرائيلي على تقدُّم مفاوضات الملف النووي الإيراني؟

نداء الوطن

يُعرض يوم الجمعة المقبل على شاشة تلفزيون لبنان فيديو يوثق بالأرقام والصور ما قام به الجيش اللبناني في الجنوب لجهة الأسلحة والمراكز التي تمت مصادرتها.

يكشف دبلوماسي مخضرم أنه في تشرين الثاني من العام 1983، قطع لبنان العلاقات الدبلوماسيّة مع إيران، وأن المدير العام لوزارة الخارجيّة آنذاك، السفير فؤاد الترك، استدعى القائم بالأعمال الإيراني وأمهله 72 ساعة لمغادرة لبنان. وتأتي هذه الواقعة لإزالة الاستغراب حول استدعاء وزير الخارجية يوسف رجي للسفير الإيراني مجتبى أماني.

طالب بعض النواب بإلغاء المادة 67 من قانون البلديات، وفي مراجعة للقانون، يتبين أن المادة المذكورة تقول: “يتولى السلطة التنفيذية في البلدية رئيس المجلس البلدي، وفي بلدية بيروت يتولاها المحافظ”، ما يعني أن هذه المطالبة تعني إلغاء دور المحافظ.