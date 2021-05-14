الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم أسباب شح مادة البنزين في لبنان

14 - مايو - 2021
طوابير السيارت السورية تنتظر دورها للحصول على البنزين

طوابير السيارت السورية تنتظر دورها للحصول على البنزين

الأنباء
A A A
طباعة المقال

تستمرّ أزمة المحروقات في لبنان، وقد أوضحت مصادر مستوردي المشتقات النفطية أسباب الشح في مادة البنزين فقالت إن ذلك “يعود لتأخر تفريغ الباخرة في خزانات الدورة والجية والزهراني”.

وتوقعت في إتصال مع “الأنباء” الإلكترونية أن تعود الأمور الى مجراها الطبيعي بعد عطلة الفطر، داعية الى عدم الهلع والخوف من إنقطاع المادة لأنها متوفرة بكميات كبيرة “لكن عدم تسليم المحطات يعود الى انتقال عدوى التقنين الى تجار المشتقات النفطية”. كما طمأنت الى عدم الخوف من الإرتفاع المفاجئ بالأسعار “لأن لا رفع للدعم بشكل مفاجئ عن البنزين قبل العمل بالبطاقة التمويلية”.

    المزيد من الصحافة

    ترسيم الحدود البحرية
    الردّ اللبناني قيد التشاور… وأكثر من خيار لمواجهة أي خرق اسرائيلي
    ارتفاع الأسعار في لبنان يفاقم معاناة المواطنين
    ثلاثة سيناريوهات أمام لبنان
    مجلس النواب في وسط بيروت
    مساعٍ للوصول إلى تفاهمات قبل جلسة انتخاب اللجان في البرلمان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سفينة "اينرجين" في كاريش
    إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
    القيادي في حزب الله الشيخ محمد يزبك
    بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!
    كاريش
    دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!